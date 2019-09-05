Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Халеп пропустит турнир в Чжэнчжоу

Румынка снялась из-за травмы левой лодыжки

  • 05.09.2019 20:30
  • 584 просмотра
  • 0 комментариев
Халеп пропустит турнир в Чжэнчжоу
© WTA. Симона Халеп
Четвертая ракетка мира Симона Халеп снялась с нового турнира серии Премьер, который состоится в Китае.
 
«Я расстроена, что снимаюсь с турнира, поскольку настраивалась выступить на новом турнире в новом для меня городе. К сожалению, у меня неимоверно болит левая лодыжка и моя команда посоветовала мне не играть на следующей недели.
 
Желаю турниру успехов в первый год и обещаю, что вернусь в следующем сезоне», – заявила Халеп.
 
Отметим, что в заявке турнира пока что числится украинка Элина Свитолина. Леся Цуренко ранее снялась с соревнований из-за повреждения локтя.
 
Напомним, турнир «Zhengzhou Open» пройдет с 9-го по 15-е сентября. Призовой фонд составит $1,000,000.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — WTA

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности