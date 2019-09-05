Халеп пропустит турнир в Чжэнчжоу

Четвертая ракетка мира Симона Халеп снялась с нового турнира серии Премьер, который состоится в Китае.

«Я расстроена, что снимаюсь с турнира, поскольку настраивалась выступить на новом турнире в новом для меня городе. К сожалению, у меня неимоверно болит левая лодыжка и моя команда посоветовала мне не играть на следующей недели.

Желаю турниру успехов в первый год и обещаю, что вернусь в следующем сезоне», – заявила Халеп.

Напомним, турнир «Zhengzhou Open» пройдет с 9-го по 15-е сентября. Призовой фонд составит $1,000,000.