Халеп пропустит турнир в Чжэнчжоу

Четвертая ракетка мира Симона Халеп снялась с нового турнира серии Премьер, который состоится в Китае.
«Я расстроена, что снимаюсь с турнира, поскольку настраивалась выступить на новом турнире в новом для меня городе. К сожалению, у меня неимоверно болит левая лодыжка и моя команда посоветовала мне не играть на следующей недели.
Желаю турниру успехов в первый год и обещаю, что вернусь в следующем сезоне», – заявила Халеп.
Отметим, что в заявке турнира пока что числится украинка Элина Свитолина. Леся Цуренко ранее снялась с соревнований из-за повреждения локтя.
Напомним, турнир «Zhengzhou Open» пройдет с 9-го по 15-е сентября. Призовой фонд составит $1,000,000.
Источник — WTA
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