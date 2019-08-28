Цуренко снялась с турнира в Китае

Украинская теннисистка Леся Цуренко приняла решение сняться с нового турнира в китайском Чжэнчжоу, который пройдет с 9-го по 15-е сентября.

Ранее спортсменка снялась с US Open перед матчем первого круга из-за повреждения локтя. О сроках восстановления Цуренко информации нет.

На турнир в Китае ранее была заявлена Элина Свитолина, которая продолжает борьбу на US Open.

Ранее сообщалось, что Цуренко не сможет защитить прошлогодний четвертьфинал US Open (420 очков) и вылетит за пределы топ-60 мирового рейтинга.