Цуренко снялась с турнира в Китае

Украинская теннисистка Леся Цуренко приняла решение сняться с нового турнира в китайском Чжэнчжоу, который пройдет с 9-го по 15-е сентября.
Ранее спортсменка снялась с US Open перед матчем первого круга из-за повреждения локтя. О сроках восстановления Цуренко информации нет.
На турнир в Китае ранее была заявлена Элина Свитолина, которая продолжает борьбу на US Open.
Ранее сообщалось, что Цуренко не сможет защитить прошлогодний четвертьфинал US Open (420 очков) и вылетит за пределы топ-60 мирового рейтинга.
Источник — Большой теннис Украины
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