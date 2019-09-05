Загреб. Чернышева вышла в четвертьфинал

Сегодня Марина Чернышева во втором раунде грунтового турнира ITF в Загребе встречалась с седьмой сеяной румынкой Ириной Марией Барэ.
Украинка одержала уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 30 минут.
2-й раунд
Марина Чернышева (Украина) – Ирина Мария Барэ (Румыния, 7) – 6:2, 6:4
В четвертьфинале Чернышева сыграет с россиянкой Валентиной Ивахненко.
В первом раунде Чернышева обыграла другую румынку – Луру-Иоану Паар.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.