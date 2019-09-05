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Загреб. Чернышева вышла в четвертьфинал

Украинка обыграла Ирину Марию Барэ

  • 05.09.2019 15:23
  • 427 просмотров
  • 2 комментария
Загреб. Чернышева вышла в четвертьфинал
© БТУ. Марина Чернышева

Сегодня Марина Чернышева во втором раунде грунтового турнира ITF в Загребе встречалась с седьмой сеяной румынкой Ириной Марией Барэ.

Украинка одержала уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 30 минут.

2-й раунд

Марина Чернышева (Украина) – Ирина Мария Барэ (Румыния, 7) – 6:2, 6:4

В четвертьфинале Чернышева сыграет с россиянкой Валентиной Ивахненко.

В первом раунде Чернышева обыграла другую румынку – Луру-Иоану Паар.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 05.09.2019 15:47
    +1
    Stanislav Matusevych, 05.09.2019 15:40
    Оце приємна несподіванка.
    особливо на фоні Марти)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.09.2019 15:40
    +2
    Оце приємна несподіванка.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.09.2019 15:40
    +2
    Оце приємна несподіванка.
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 05.09.2019 15:47
    +1
    Stanislav Matusevych, 05.09.2019 15:40
    Оце приємна несподіванка.
    особливо на фоні Марти)
    Ссылка
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