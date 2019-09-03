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Загреб. Чернышева стартовала с победы

Украинка обыграла Лауру-Иоану Паар из Румынии

  • 03.09.2019 16:48
  • 332 просмотра
  • 3 комментария
Загреб. Чернышева стартовала с победы
© БТУ. Марина Чернышева

Сегодня украинка Марина Чернышева успешно стартовала на грунтовом турнире ITF в Загребе.

В первом раунде украинка в двух сетах уверенно обыграла Лауру-Иоану Паар. Матч продолжался 1 час и 37 минут.

1-й раунд

Марина Чернышева (Украина) – Лаура-Иоана Паар (Румыния) – 6:4, 6:2

Во втором раунде Чернышева сыграет с победительницей матча между Теной Лукас и седьмой сеяной Ириной Марией Барэ.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    kollekciy
      kollekciy, 03.09.2019 17:16
    +1
    Це для гравців з рейтингом до 200+, котрих беруть на Шоломи та престижні турніри, такий календар. А, для значно більшої кількості тенісисток, які не входять в топ 200, нема різниці на чому грати, головне по ближче до дому, щоб менші витрати були.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 03.09.2019 17:08
    +2
    lgpaladin, 03.09.2019 16:57
    поясните зачем сейчас играть грунтовые турниры ?
    грунт все играют перед Ролан Гарросом
    а после Уимблдона (трава) опять хард начинается - US Open, Китай, Австралиан опен
    Какой БШ, игроки 3-5 сотни.
    Ссылка
    lgpaladin
    lgpaladin, 03.09.2019 16:57
    0
    поясните зачем сейчас играть грунтовые турниры ?
    грунт все играют перед Ролан Гарросом
    а после Уимблдона (трава) опять хард начинается - US Open, Китай, Австралиан опен
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 03.09.2019 17:08
    +2
    lgpaladin, 03.09.2019 16:57
    поясните зачем сейчас играть грунтовые турниры ?
    грунт все играют перед Ролан Гарросом
    а после Уимблдона (трава) опять хард начинается - US Open, Китай, Австралиан опен
    Какой БШ, игроки 3-5 сотни.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 03.09.2019 17:16
    +1
    Це для гравців з рейтингом до 200+, котрих беруть на Шоломи та престижні турніри, такий календар. А, для значно більшої кількості тенісисток, які не входять в топ 200, нема різниці на чому грати, головне по ближче до дому, щоб менші витрати були.
    Ссылка
    lgpaladin
    lgpaladin, 03.09.2019 16:57
    0
    поясните зачем сейчас играть грунтовые турниры ?
    грунт все играют перед Ролан Гарросом
    а после Уимблдона (трава) опять хард начинается - US Open, Китай, Австралиан опен
    Ссылка
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