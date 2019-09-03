Загреб. Чернышева стартовала с победы

Сегодня украинка Марина Чернышева успешно стартовала на грунтовом турнире ITF в Загребе.
В первом раунде украинка в двух сетах уверенно обыграла Лауру-Иоану Паар. Матч продолжался 1 час и 37 минут.
1-й раунд
Марина Чернышева (Украина) – Лаура-Иоана Паар (Румыния) – 6:4, 6:2
Во втором раунде Чернышева сыграет с победительницей матча между Теной Лукас и седьмой сеяной Ириной Марией Барэ.
Источник — Sport.ua
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а после Уимблдона (трава) опять хард начинается - US Open, Китай, Австралиан опен
грунт все играют перед Ролан Гарросом
а после Уимблдона (трава) опять хард начинается - US Open, Китай, Австралиан опен
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