Костюк и Чернышева выступят на турнире в Загребе

Однозначно Месси! Это индивидуальный приз, а не командный. Месси стал лучшим бомбардиром чемпион...

Дааа, хуже поступок сделать, это на россию уехать.

Завершився серіал. Навіть ціла трансферна сага. Для чемпіонату точно буде плюс. Успіхів у новому...

00:46 — Forever_young_14

Во-первых Пантич - свободный агент. Во-вторых, может он проигрывал конкуренцию другим игрокам по ...

00:39 — khatskevich_bog

и классного игрока вилььярреал отпустил на шару б в динамо? че-то совсем грустно стало, Коно пере...

00:36 — khatskevich_bog

он в вильярреале сыграл 2 матча за 4 сезона, и понятно почему он так мало играл