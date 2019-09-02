Костюк и Чернышева выступят на турнире в Загребе

Украинские теннисистки Марта Костюк и Марина Чернышева выступят на 60-тысячнике ITF в Хорватии.
В первом круге Костюк (№197 WTA) сыграет с победительницей квалификации Викторией Кан из России (№284 WTA).
Чернышева (№400 WTA) на старте сразится против румынки Лауры-Йоаны Паар (№237 WTA).
Напомним, Костюк пропустила US Open из-за травмы.
Источник — Sport.ua
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