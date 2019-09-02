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Костюк и Чернышева выступят на турнире в Загребе

Украинки узнали первых соперниц на 60-тысячнике ITF в Хорватии

  • 02.09.2019 23:51
  • 308 просмотров
  • 2 комментария
Костюк и Чернышева выступят на турнире в Загребе
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Украинские теннисистки Марта Костюк и Марина Чернышева выступят на 60-тысячнике ITF в Хорватии.
 
В первом круге Костюк (№197 WTA) сыграет с победительницей квалификации Викторией Кан из России (№284 WTA).
 
Чернышева (№400 WTA) на старте сразится против румынки Лауры-Йоаны Паар (№237 WTA).
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Michael Savchyn
      Michael Savchyn, 03.09.2019 00:03
    +1
    ну, вперед, Марточко!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 02.09.2019 23:59
    +1
    Приємно чути, що Марта знов грає
    Ссылка
    Michael Savchyn
      Michael Savchyn, 03.09.2019 00:03
    +1
    ну, вперед, Марточко!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 02.09.2019 23:59
    +1
    Приємно чути, що Марта знов грає
    Ссылка
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