17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, почему не сыграет на US Open.
«К сожалению, я повредила спину во время выступления на World Team Tennis, так что мне придется пропустить Открытый чемпионат США в этом году. Несколько недель назад я начала тренироваться и больше боли не чувствую, но у меня недостаточно времени, чтобы быть готовой к турниру.
Мне жаль, поскольку Нью-Йорк - это один из моих любимых городов, мне действительно нравится проводить там время. Надеюсь, что я вернусь в следующем году и выступлю в основной сетке», – написала Марта в инстаграме.
В прошлом году на US Open Костюк проиграла во втором круге отборочного турнира чешской теннисистке Марии Боузковой. На данный момент украинка занимает 198-ю строчку в рейтинге WTA.
Unfortunately I injured my back during WTT season and I have to skip US Open this year. Few days ago I started to practice and I don't feel pain anymore, but it is not enough time to be prepared. I am sorry because New York is one of my favourite cities and I really enjoy spending time there. Hopefully I will come back next year better and stronger💪🏻❤️
Источник — Instagram
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