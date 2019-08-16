Костюк рассказала, почему не сыграет на US Open

«К сожалению, я повредила спину во время выступления на World Team Tennis, так что мне придется пропустить Открытый чемпионат США в этом году. Несколько недель назад я начала тренироваться и больше боли не чувствую, но у меня недостаточно времени, чтобы быть готовой к турниру.

Мне жаль, поскольку Нью-Йорк - это один из моих любимых городов, мне действительно нравится проводить там время. Надеюсь, что я вернусь в следующем году и выступлю в основной сетке», – написала Марта в инстаграме.

В прошлом году на US Open Костюк проиграла во втором круге отборочного турнира чешской теннисистке Марии Боузковой. На данный момент украинка занимает 198-ю строчку в рейтинге WTA.