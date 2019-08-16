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Марта Костюк пропустит US Open

Юная украинская теннисистка не сыграет на турнире в США

  • 16.08.2019 11:39
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Марта Костюк пропустит US Open
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет на US Open — последнем в сезоне турнире Большого Шлема.

Костюк не принимала участия в профессиональных турнирах с начала июля после поражения от Анны Калинской в первом круге квалификации Уимблдонского чемпионата. В июле украинка выступила в командном чемпионате World Team Tennis, где в одном из матчей «Washington Kastles» сыграла в паре вместе с Винус Уильямс.

В прошлом году на US Open Костюк проиграла во втором круге отборочного турнира чешской теннисистке Мари Боузковой. На данный момент украинка занимает 198-ю строчку в рейтинге WTA.

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Источник — Большой теннис Украины

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