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Серена УИЛЬЯМС – о сотой победе на US Open: «Это особенный момент»

6-кратная победительница турнира – о юбилейной победе на Открытом чемпионате США по теннису

  • 04.09.2019 15:25
  • 1459 просмотров
  • 2 комментария
Серена УИЛЬЯМС – о сотой победе на US Open: «Это особенный момент»
© US Open. Серена Уильямс
23-кратная победительница турниров серии Grand Slam американка Серена Уильямс прокомментировала 100-ю победу на кортах US Open.
 
«Это невероятно, в буквальном смысле этого слова. Я начинала играть на этих кортах лет с 16-ти, но никогда не думала, что выиграю здесь 100 матчей. Я даже не задумывалась над тем, что через столько лет буду еще играть на профессиональном уровне. Но я люблю то, что я делаю. Это особенный момент.
 
Мне кажется, что у меня лучшая работа в мире, какая только может быть у женщины. Возможно, я слегка необъективна. Долгие годы мы боролись за многое и проделали большой путь. Нам нужно продолжать двигаться вперед», – сказала Серена после победы над китаянкой Ван Цян в 1/4 финала.
 
Напомним, в полуфинале Серена Уильямс сразится против украинки Элины Свитолиной.
 
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Источник — US Open

(3 голоса)

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Комментарии
    aleksanddr2018
      aleksanddr2018, 04.09.2019 15:49
    +4
    Отличная цифра, отлично будет если 101 победа будет в 2020 году!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 04.09.2019 15:35
    +6
    Такую красивую цифру как 100 нельзя портить. Так что давай Серенушка проигрывай нашей Элине
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 04.09.2019 15:35
    +6
    Такую красивую цифру как 100 нельзя портить. Так что давай Серенушка проигрывай нашей Элине
    Ссылка
    aleksanddr2018
      aleksanddr2018, 04.09.2019 15:49
    +4
    Отличная цифра, отлично будет если 101 победа будет в 2020 году!
    Ссылка
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