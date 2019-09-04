Серена УИЛЬЯМС – о сотой победе на US Open: «Это особенный момент»

«Это невероятно, в буквальном смысле этого слова. Я начинала играть на этих кортах лет с 16-ти, но никогда не думала, что выиграю здесь 100 матчей. Я даже не задумывалась над тем, что через столько лет буду еще играть на профессиональном уровне. Но я люблю то, что я делаю. Это особенный момент.

Мне кажется, что у меня лучшая работа в мире, какая только может быть у женщины. Возможно, я слегка необъективна. Долгие годы мы боролись за многое и проделали большой путь. Нам нужно продолжать двигаться вперед», – сказала Серена после победы над китаянкой Ван Цян в 1/4 финала.

Напомним, в полуфинале Серена Уильямс сразится против украинки Элины Свитолиной.