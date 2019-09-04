Стала известна соперница Свитолиной в полуфинале US Open

Во втором четвертьфинальном матче US Open 2019 определилась соперница украинки Элины Свитолиной в полуфинальном поединке.

Американка Серена Уильямс очень быстро, всего лишь за 44 минуты, справилась с китаянкой Ван Цян в двух сетах (6:1, 6:0) и по сетке вышла на Свитолину в полуфинале.

US Open 2019. Женщины, 1/4 финала.

Серена Уильямс (США) [8] – Ван Цян (Китай) [18] – 6:1, 6:0.

Полуфиналы в женском разряде состоятся 5 сентября. Напомним, что Элина Свитолина в четвертьфинале в двух сетах разобралась с британкой Йоханной Контой (6:4, 6:4).