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Стала известна соперница Свитолиной в полуфинале US Open

Американка Серена Уильямс очень быстро справилась с китаянкой Ван Цян

  • 04.09.2019 03:03
  • 1059 просмотров
  • 6 комментариев
Стала известна соперница Свитолиной в полуфинале US Open
© Twitter. Серена Уильямс

Во втором четвертьфинальном матче US Open 2019 определилась соперница украинки Элины Свитолиной в полуфинальном поединке.

Американка Серена Уильямс очень быстро, всего лишь за 44 минуты, справилась с китаянкой Ван Цян в двух сетах (6:1, 6:0) и по сетке вышла на Свитолину в полуфинале.

US Open 2019. Женщины, 1/4 финала.

Серена Уильямс (США) [8] – Ван Цян (Китай) [18] – 6:1, 6:0.

Полуфиналы в женском разряде состоятся 5 сентября. Напомним, что Элина Свитолина в четвертьфинале в двух сетах разобралась с британкой Йоханной Контой (6:4, 6:4). 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vladimirpa12
      vladimirpa12, 04.09.2019 04:13
    +1
    Когда уже эти гормональные терминаторы играть закончат?
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 04.09.2019 04:03
    0
    Andrey Kuzma, 04.09.2019 03:21
    Не выдержал просмотр этой жути до конца
    Я проснулся, а там 6:1 3:0. Даже включать трансляцию не стал. Да там и до игры было всё понятно.
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 04.09.2019 03:32
    -1
    Красавица Сирена.
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 04.09.2019 03:21
    +3
    Не выдержал просмотр этой жути до конца
    Ссылка
    Анатолий Власович
      Анатолий Власович, 04.09.2019 03:15
    0
    В 2-00 написало мне, мат откладывается, а в 3-10 смотрю 6:1, 6:0. Да уж.
    Ссылка
    shelest1717
      shelest1717, 04.09.2019 03:10
    +1
    Ураган на корте!
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 04.09.2019 03:21
    +3
    Не выдержал просмотр этой жути до конца
    Ссылка
    vladimirpa12
      vladimirpa12, 04.09.2019 04:13
    +1
    Когда уже эти гормональные терминаторы играть закончат?
    Ссылка
    shelest1717
    online
      shelest1717, 04.09.2019 03:10
    +1
    Ураган на корте!
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 04.09.2019 04:03
    0
    Andrey Kuzma, 04.09.2019 03:21
    Не выдержал просмотр этой жути до конца
    Я проснулся, а там 6:1 3:0. Даже включать трансляцию не стал. Да там и до игры было всё понятно.
    Ссылка
    Анатолий Власович
    online
      Анатолий Власович, 04.09.2019 03:15
    0
    В 2-00 написало мне, мат откладывается, а в 3-10 смотрю 6:1, 6:0. Да уж.
    Ссылка
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