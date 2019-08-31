Н. Киченок/Спирс – Азаренко/Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 31 августа, на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдет Надежда Киченок.

Надя продолжит соревнования в парном разряде вторым запуском на корте №7. В дуэте с Эбигейл Спирс украинка сразится против восьмой сеяной пары Виктория Азаренко (Беларусь) / Эшли Барти (Австралия). Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ