Н. Киченок/Спирс – Азаренко/Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 31 августа, на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдет Надежда Киченок.
Надя продолжит соревнования в парном разряде вторым запуском на корте №7. В дуэте с Эбигейл Спирс украинка сразится против восьмой сеяной пары Виктория Азаренко (Беларусь) / Эшли Барти (Австралия). Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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