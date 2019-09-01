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Еліна Світоліна – Медісон Кіз. Прогноз і анонс матчу US Open

Реванш за US Open-2017, чи за Australian Open-2019?

  • 01.09.2019 13:10
  • 853 просмотра
  • 2 комментария
Еліна Світоліна – Медісон Кіз. Прогноз і анонс матчу US Open
© WTA. Медісон Кіз і Еліна Світоліна
В ніч з неділі на понеділок найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна (№5 WTA) побореться за вихід до дебютного чвертьфіналу відкритого чемпіонату США з тенісу.
 
Матч четвертого кола проти американки Медісон Кіз (№9 WTA) відбудеться першим запуском вечірньої сесії на корті імені Артура Еша. Час початку поєдинку - не раніше 02:00 за Києвом. Нагорода за перемогу в матчі становить 190 рейтингових очок і $ 220,000 на додаток до 240 очок і $ 280,000, які вже зароблені.
 
Обидві тенісистки втретє поспіль зіграють в четвертому раунді US Open, але якщо Світоліна раніше обов'язково зупинялась на цій стадії, то Кіз в 2017-му дійшла до фіналу, в 2018-му – до півфіналу. 
 
Суперниця
 
Після попередньої зустрічі тенісисток на Australian Open пройшло трохи більше семи місяців. За цей час Кіз виграла грунтовий Прем'єр в Чарльстоні, а також зіграла в 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції. До серї американських турнірів вона демонструвала досить посередню гру, аж раптом перемогла на престижному турнірі в Цинциннаті. Більше того, рівень тенісу екс-сьомої ракетки світу наразі ледь не найкращий в кар'єрі. 
 
В дев'яти останніх матчах Медісон віддала лише 2 сети (по одному Халеп і Мугурусі), двічі обіграла Кенін, яка вибила Світоліну з турнірів в Цинциннаті і Торонто, а також чудово показала себе в фінальні моменти матчів. 
 
Jimmie48 Photography. Медісон Кіз
 
Запорукою успішних результатів Кіз є надпотужна перша подача, найшвидша на US Open становила близько 195 км/год. Завдяки цьому Медісон є другою після Барті тенісисткою за кількістю виграних очок на своїх геймах (фантастичні 80%). За три матчі 24-річна американка всього тричі програла подачу, в матчі попереднього кола Кенін не змогла реалізувати жодного з 8 брейкпоінтів. Але не забуваймо, що Світоліна – одна з найкращих тенісисток туру на прийомі, повертати складні м'ячі вона вміє.
 
Шлях на турнірі
Стадія  Світоліна       Кіз
1-е коло  Осігве (6-1 7-5) №109 WTA     Дой (7-5 6-0) №108 WTA
2-е коло  В. Вільямс (6-4 6-4) №52 WTA   Чжу (6-4 6-1) №122 WTA
3-є коло  Ястремська  (6-2 6-0) №32 WTA  Кенін (6-3 7-5) №20 WTA

Статистика на турнірі

   Світоліна   Кіз
різниця геймів (% виграних) 37-16 (69.8) 38-18 (67.9)
середній рейтинг суперниць 64.3 83.3
виграно очок на подачі, % 63.5 67.6
ейси/гейм 0.17 0.32
подвійні помилки/гейм 0.11 0.11
% першої подачі 59.9 64.3
виграно очок на першій подачі, % 69.0 80.0
виграно очок на другій подачі, % 55.2 45.3
виграно очок на прийомі, % 54.3 47.3
віннерси/гейм 0.72 1.5
невимушені помилки/гейм 0.98 1.3
реалізація брейкпоінтів, % 43.2 54.6
виходи до сітки/гейм 0.42 0.75
успішні виходи до сітки, % 72.7 64.3
 
Прогноз
 
І Світоліна, і Кіз підходять до матчу в чудових кондиціях. Поки що в Нью-Йорку для обох тенісисток все складається якнайкращим чином. Але кожного разу, коли Еліна виходить грати важливі матчі, згадується жорстока статистика. Нагадаємо, ще жодного разу на турнірах Grand Slam Еліна не перемагала тенісистку з першої десятки (0-7). Більше того, Кіз жодного разу не програвала матчі вечірньої сесії на центральному корті відкритого чемпіонату США з тенісу (9-0).
 
Тим не менше, перед очним матчем в Мельбурні віри в перемоги Еліни майже не було, адже до того вона травмувалася в матчі з Чжан Шуай. Тоді все склалося на користь українки, але Кіз зіграла далеко не найкращий свій матч. В Нью-Йорку буде важче, перед рідними трибунами американка віддасть всі сили.
 
Навряд чи хтось із тенісисток зможе впевнено домінувати весь матч, результат буде залежати від реалізації своїх можливостей. В українки вони точно будуть, як вони були і в 2017 році на цій же стадії, а от чи вийде ними скористатися – питання поки відкрите.
 
Прогноз Sport.ua: перемога Кіз в трьох сетах
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
      dudigo78, 01.09.2019 13:50
    0
    Скажем так: всі статистичні дані свідчать на користь Кіз. Це і власний корт, вечірній запуск, програш Еліни на шлемах суперницям з топ-10 і т.д. Без надії сподіваюсь. Хоча тут шанси Еліни вищі, ніж були шанси в Даяни проти останньої в 1/16
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 01.09.2019 13:33
    0
    Не согласен Эля победит!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 01.09.2019 13:50
    0
    Скажем так: всі статистичні дані свідчать на користь Кіз. Це і власний корт, вечірній запуск, програш Еліни на шлемах суперницям з топ-10 і т.д. Без надії сподіваюсь. Хоча тут шанси Еліни вищі, ніж були шанси в Даяни проти останньої в 1/16
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 01.09.2019 13:33
    0
    Не согласен Эля победит!
    Ссылка
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