Молчанов/Ситак – Кубот/Мело. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 30 августа, украинский теннисист Денис Молчанов стартует в парном разряде Открытого чемпионата США.
В дуэте с Артемом Ситаком, который представляет Новую Зеландию, Молчанов сразится против второго сеяного тандема Лукаш Кубот (Польша) / Марсело Мело (Бразилия).
Время начала матча – 18:10 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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