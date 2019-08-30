Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Еліна Світоліна – Даяна Ястремська. Прогноз і анонс матчу US Open

Найкращі українські тенісистки посперечаються за путівку в четверте коло змагань

  • 30.08.2019 13:23
  • 2205 просмотров
  • 8 комментариев
Еліна Світоліна – Даяна Ястремська. Прогноз і анонс матчу US Open
© Jimmie48 Photography. Еліна Світоліна
В ніч з п'ятниці на суботу на корти Відкритого чемпіонату США з тенісу вийдуть дві найкращі українські тенісистки. Еліна Світоліна (№5 WTA) і Даяна Ястремська (№32 WTA) розіграють путівку до четвертого кола основної сітки US Open.
 
Матч відбудеться першим запуском вечірньої сесії на корті імені Луї Армстронга, початок о 02:00 за Києвом. Нагорода за перемогу в матчі становить 110 рейтингових очок і $ 117,000 на додаток до 130 очок і $ 163,000, які вже зароблені.
 
Всі ми добре знаємо наших найкращих тенісисток, але все ж потрібно згадати ключові статистичні моменти. Ястремська вперше зіграє в третьому колі американського мейджора, Світоліна вп'яте поспіль буде змагатися за вихід в четвертий раунд турніру (останні дві спроби були вдалими). Даяна втретє виступить в третьому раунді турнірів Grand Slam – це рекорд для українок, які не досягли 20 років. До прикладу, в Світоліної був лише один вихід в третє коло за часів тінейджерства (Australian Open-2014).
 
Також не варто забувати, що даний матч – подія з великою часткою унікальності. Раніше на тенісних мейджорах українки грали між собою всього тричі, на стадії третього кола був лише один такий матч. Ми його добре пам'ятаємо, в 2018 році Світоліна влаштувала майстер-клас тоді ще 15-річній Марті Костюк на Australian Open (6:2, 6:2).
 
Шлях на турнірі
Стадія  Світоліна       Ястремська
1-е коло  Осігве (6-1 7-5) №109 WTA     Нікулеску (6-4 1-6 6-2) №105 WTA
2-е коло  В. Вільямс (6-4 6-4) №52 WTA  Петерсон (6-4 6-1) №71 WTA

Форма 

Світоліна виграла перші матчі досить впевнено, особливо приємний той факт, що були обіграні традиційно сильні в домашніх стінах американки. І якщо Осігве на даний момент ще не готова перемагати тенісисток з першої десятки, то Вінус Вільямс на US Open – завжди серйозна суперниця (попередній виліт раніше третього кола датований 2013-м роком). Статистика перших матчів красномовна: Еліна в Нью-Йорку виграє на 11% більше очок на другій подачі (54.4 проти 43.2 в сезоні) при однакових показниках влучать першої і виграних очок на ній. Це неабияк тішить, адже раніше друга подача в Світоліної завжди була проблемною.
 
 
До речі, в цьому ж компоненті підтягнула свої результати і Ястремська. Майже +7%, які стали можливими зокрема і з зменшенням кількості подвійних помилок. Нагадаємо, Даяна входить в п'ятірку найгірших тенісисток туру за цим показником (майже по 6 подвійних в середньому за матч в 2019 році). До 8.6 подвійних/матч Остапенко ще далеко (за перші два кола US Open в неї вже 29), але прагнути до таких сумнівних верших точно не варто.
 

Статистика на турнірі

   Світоліна    Ястремська
різниця геймів (% виграних) 25-14 (64.1) 25-17 (59.5)
середній рейтинг суперниць 80.5 88.0
виграно очок на подачі, % 61.0 59.7
ейси/гейм 0.13 0.17
подвійні помилки/гейм 0.05 0.17
% першої подачі 61.0 55.6
виграно очок на першій подачі, % 65.3 63.8
виграно очок на другій подачі, % 54.4 54.7
виграно очок на прийомі, % 52.5 45.6
віннерси/гейм 0.79 1.38
невимушені помилки/гейм 1.0 1.67
реалізація брейкпоінтів, % 37.9 42.9
виходи до сітки/гейм 0.51 0.71
успішні виходи до сітки, % 70.0 56.7
 
Прогноз
 
Букмекери віддають перевагу Світоліній і з цим важко не погодитися. У Еліни і досвіду більше, і клас набагато вищий. Головною перевагою Ястремської звісно буде потужність і вибуховість, але виграти вона зможе тільки в тому разі, якщо зіграє на свій максимум. Інакше шансів проти навіть не топової Світоліної в неї не так багато. 
 

US Open. Даяна Ястремська
 
Що цікаво, стиль гри Еліни водночас є і плюсом, і мінусом для Ястремської, яка ще не перемагала тенісисток з топ-10 (0-2, Плішкова, Гьоргес). Даяна любить тенісисток з досить обмеженим технічним арсеналом, які грають в основному плоскими ударами і рідко змінюють темп гри. В таких матч-апах їй вистачає переваги в силі ударів і моральній стійкості, яка притаманна другій ракетці України. Але Світоліна в поєдинку против Вінус показала, що в розіграшах вона якщо і буде програвати в потужності, то зовсім небагато. Про перевагу Еліні в швидкості переміщення, тактичному мисленні і досвіді виступів на подібних стадіях годі й казати.
 
Прогноз Sport.ua: перемога Світоліної в двох сетах
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 30.08.2019 14:54
    0
    reflexia, 30.08.2019 13:45
    У Кокинакиса травма плеча.
    Большое спасибо за информацию!!!!!!
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 30.08.2019 13:56
    0
    Ярослав 999, 30.08.2019 13:43
    Як це не перемагала?Сабаленка-Ястремська,Страсбург1/2 4-6;4-6
    вона тоді була 11-ю
    Ссылка
    vital
      vital, 30.08.2019 13:55
    0
    Ярослав 999, 30.08.2019 13:43
    Як це не перемагала?Сабаленка-Ястремська,Страсбург1/2 4-6;4-6
    Аріна тоді, як і наші дівчата, активно провалювала грунтовий сезон і через це перед стартом турніру в Страсбурзі вже вилетіла з ТОП-10, перебуваючи на 11-ій, чи 12-ій позиції. Тому вона на момент гри не вважалась гравцем ТОП-10 рейтингу WTA.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 30.08.2019 13:46
    +1
    6-3 6-4 победа Свитолиной
    Ссылка
    reflexia
    online
      reflexia, 30.08.2019 13:45
    0
    Мосій Шило, 30.08.2019 13:40
    Почему вчера отменили игру Надаль -Кокинакис? Подскажите,если кто знает.
    У Кокинакиса травма плеча.
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 30.08.2019 13:44
    0
    Ми надіємось на вчасну трансляцію,а не як вчора,і зробіть щоб з телефону можна було б дивитися
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 30.08.2019 13:43
    0
    Як це не перемагала?Сабаленка-Ястремська,Страсбург1/2 4-6;4-6
    Ссылка
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 30.08.2019 13:40
    0
    Почему вчера отменили игру Надаль -Кокинакис? Подскажите,если кто знает.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 30.08.2019 13:46
    +1
    6-3 6-4 победа Свитолиной
    Ссылка
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 30.08.2019 14:54
    0
    reflexia, 30.08.2019 13:45
    У Кокинакиса травма плеча.
    Большое спасибо за информацию!!!!!!
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 30.08.2019 13:56
    0
    Ярослав 999, 30.08.2019 13:43
    Як це не перемагала?Сабаленка-Ястремська,Страсбург1/2 4-6;4-6
    вона тоді була 11-ю
    Ссылка
    vital
      vital, 30.08.2019 13:55
    0
    Ярослав 999, 30.08.2019 13:43
    Як це не перемагала?Сабаленка-Ястремська,Страсбург1/2 4-6;4-6
    Аріна тоді, як і наші дівчата, активно провалювала грунтовий сезон і через це перед стартом турніру в Страсбурзі вже вилетіла з ТОП-10, перебуваючи на 11-ій, чи 12-ій позиції. Тому вона на момент гри не вважалась гравцем ТОП-10 рейтингу WTA.
    Ссылка
    reflexia
    online
      reflexia, 30.08.2019 13:45
    0
    Мосій Шило, 30.08.2019 13:40
    Почему вчера отменили игру Надаль -Кокинакис? Подскажите,если кто знает.
    У Кокинакиса травма плеча.
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 30.08.2019 13:44
    0
    Ми надіємось на вчасну трансляцію,а не як вчора,і зробіть щоб з телефону можна було б дивитися
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 30.08.2019 13:43
    0
    Як це не перемагала?Сабаленка-Ястремська,Страсбург1/2 4-6;4-6
    Ссылка
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 30.08.2019 13:40
    0
    Почему вчера отменили игру Надаль -Кокинакис? Подскажите,если кто знает.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности