Еліна Світоліна – Даяна Ястремська. Прогноз і анонс матчу US Open

В ніч з п'ятниці на суботу на корти Відкритого чемпіонату США з тенісу вийдуть дві найкращі українські тенісистки. Еліна Світоліна (№5 WTA) і Даяна Ястремська (№32 WTA) розіграють путівку до четвертого кола основної сітки US Open.

Матч відбудеться першим запуском вечірньої сесії на корті імені Луї Армстронга, початок о 02:00 за Києвом. Нагорода за перемогу в матчі становить 110 рейтингових очок і $ 117,000 на додаток до 130 очок і $ 163,000, які вже зароблені.

Всі ми добре знаємо наших найкращих тенісисток, але все ж потрібно згадати ключові статистичні моменти. Ястремська вперше зіграє в третьому колі американського мейджора, Світоліна вп'яте поспіль буде змагатися за вихід в четвертий раунд турніру (останні дві спроби були вдалими). Даяна втретє виступить в третьому раунді турнірів Grand Slam – це рекорд для українок, які не досягли 20 років. До прикладу, в Світоліної був лише один вихід в третє коло за часів тінейджерства (Australian Open-2014).

Також не варто забувати, що даний матч – подія з великою часткою унікальності. Раніше на тенісних мейджорах українки грали між собою всього тричі, на стадії третього кола був лише один такий матч. Ми його добре пам'ятаємо, в 2018 році Світоліна влаштувала майстер-клас тоді ще 15-річній Марті Костюк на Australian Open (6:2, 6:2).

Шлях на турнірі

Стадія Світоліна Ястремська 1-е коло Осігве (6-1 7-5) №109 WTA Нікулеску (6-4 1-6 6-2) №105 WTA 2-е коло В. Вільямс (6-4 6-4) №52 WTA Петерсон (6-4 6-1) №71 WTA

Форма

Світоліна виграла перші матчі досить впевнено, особливо приємний той факт, що були обіграні традиційно сильні в домашніх стінах американки. І якщо Осігве на даний момент ще не готова перемагати тенісисток з першої десятки, то Вінус Вільямс на US Open – завжди серйозна суперниця (попередній виліт раніше третього кола датований 2013-м роком). Статистика перших матчів красномовна: Еліна в Нью-Йорку виграє на 11% більше очок на другій подачі (54.4 проти 43.2 в сезоні) при однакових показниках влучать першої і виграних очок на ній. Це неабияк тішить, адже раніше друга подача в Світоліної завжди була проблемною.

До речі, в цьому ж компоненті підтягнула свої результати і Ястремська. Майже +7%, які стали можливими зокрема і з зменшенням кількості подвійних помилок. Нагадаємо, Даяна входить в п'ятірку найгірших тенісисток туру за цим показником (майже по 6 подвійних в середньому за матч в 2019 році). До 8.6 подвійних/матч Остапенко ще далеко (за перші два кола US Open в неї вже 29), але прагнути до таких сумнівних верших точно не варто.



Статистика на турнірі

Світоліна Ястремська різниця геймів (% виграних) 25-14 (64.1) 25-17 (59.5) середній рейтинг суперниць 80.5 88.0 виграно очок на подачі, % 61.0 59.7 ейси/гейм 0.13 0.17 подвійні помилки/гейм 0.05 0.17 % першої подачі 61.0 55.6 виграно очок на першій подачі, % 65.3 63.8 виграно очок на другій подачі, % 54.4 54.7 виграно очок на прийомі, % 52.5 45.6 віннерси/гейм 0.79 1.38 невимушені помилки/гейм 1.0 1.67 реалізація брейкпоінтів, % 37.9 42.9 виходи до сітки/гейм 0.51 0.71 успішні виходи до сітки, % 70.0 56.7

Прогноз

Букмекери віддають перевагу Світоліній і з цим важко не погодитися. У Еліни і досвіду більше, і клас набагато вищий. Головною перевагою Ястремської звісно буде потужність і вибуховість, але виграти вона зможе тільки в тому разі, якщо зіграє на свій максимум. Інакше шансів проти навіть не топової Світоліної в неї не так багато.



US Open. Даяна Ястремська US Open. Даяна Ястремська

Що цікаво, стиль гри Еліни водночас є і плюсом, і мінусом для Ястремської, яка ще не перемагала тенісисток з топ-10 (0-2, Плішкова, Гьоргес). Даяна любить тенісисток з досить обмеженим технічним арсеналом, які грають в основному плоскими ударами і рідко змінюють темп гри. В таких матч-апах їй вистачає переваги в силі ударів і моральній стійкості, яка притаманна другій ракетці України. Але Світоліна в поєдинку против Вінус показала, що в розіграшах вона якщо і буде програвати в потужності, то зовсім небагато. Про перевагу Еліні в швидкості переміщення, тактичному мисленні і досвіді виступів на подібних стадіях годі й казати.

Прогноз Sport.ua: перемога Світоліної в двох сетах