Еліна Світоліна – Даяна Ястремська. Прогноз і анонс матчу US Open

В ніч з п'ятниці на суботу на корти Відкритого чемпіонату США з тенісу вийдуть дві найкращі українські тенісистки. Еліна Світоліна (№5 WTA) і Даяна Ястремська (№32 WTA) розіграють путівку до четвертого кола основної сітки US Open.
Матч відбудеться першим запуском вечірньої сесії на корті імені Луї Армстронга, початок о 02:00 за Києвом. Нагорода за перемогу в матчі становить 110 рейтингових очок і $ 117,000 на додаток до 130 очок і $ 163,000, які вже зароблені.
Всі ми добре знаємо наших найкращих тенісисток, але все ж потрібно згадати ключові статистичні моменти. Ястремська вперше зіграє в третьому колі американського мейджора, Світоліна вп'яте поспіль буде змагатися за вихід в четвертий раунд турніру (останні дві спроби були вдалими). Даяна втретє виступить в третьому раунді турнірів Grand Slam – це рекорд для українок, які не досягли 20 років. До прикладу, в Світоліної був лише один вихід в третє коло за часів тінейджерства (Australian Open-2014).
Також не варто забувати, що даний матч – подія з великою часткою унікальності. Раніше на тенісних мейджорах українки грали між собою всього тричі, на стадії третього кола був лише один такий матч. Ми його добре пам'ятаємо, в 2018 році Світоліна влаштувала майстер-клас тоді ще 15-річній Марті Костюк на Australian Open (6:2, 6:2).
Шлях на турнірі
|Стадія
|Світоліна
|Ястремська
|1-е коло
|Осігве (6-1 7-5) №109 WTA
|Нікулеску (6-4 1-6 6-2) №105 WTA
|2-е коло
|В. Вільямс (6-4 6-4) №52 WTA
|Петерсон (6-4 6-1) №71 WTA
Форма
Світоліна виграла перші матчі досить впевнено, особливо приємний той факт, що були обіграні традиційно сильні в домашніх стінах американки. І якщо Осігве на даний момент ще не готова перемагати тенісисток з першої десятки, то Вінус Вільямс на US Open – завжди серйозна суперниця (попередній виліт раніше третього кола датований 2013-м роком). Статистика перших матчів красномовна: Еліна в Нью-Йорку виграє на 11% більше очок на другій подачі (54.4 проти 43.2 в сезоні) при однакових показниках влучать першої і виграних очок на ній. Це неабияк тішить, адже раніше друга подача в Світоліної завжди була проблемною.
До речі, в цьому ж компоненті підтягнула свої результати і Ястремська. Майже +7%, які стали можливими зокрема і з зменшенням кількості подвійних помилок. Нагадаємо, Даяна входить в п'ятірку найгірших тенісисток туру за цим показником (майже по 6 подвійних в середньому за матч в 2019 році). До 8.6 подвійних/матч Остапенко ще далеко (за перші два кола US Open в неї вже 29), але прагнути до таких сумнівних верших точно не варто.
Статистика на турнірі
|Світоліна
|Ястремська
|різниця геймів (% виграних)
|25-14 (64.1)
|25-17 (59.5)
|середній рейтинг суперниць
|80.5
|88.0
|виграно очок на подачі, %
|61.0
|59.7
|ейси/гейм
|0.13
|0.17
|подвійні помилки/гейм
|0.05
|0.17
|% першої подачі
|61.0
|55.6
|виграно очок на першій подачі, %
|65.3
|63.8
|виграно очок на другій подачі, %
|54.4
|54.7
|виграно очок на прийомі, %
|52.5
|45.6
|віннерси/гейм
|0.79
|1.38
|невимушені помилки/гейм
|1.0
|1.67
|реалізація брейкпоінтів, %
|37.9
|42.9
|виходи до сітки/гейм
|0.51
|0.71
|успішні виходи до сітки, %
|70.0
|56.7
Прогноз
Букмекери віддають перевагу Світоліній і з цим важко не погодитися. У Еліни і досвіду більше, і клас набагато вищий. Головною перевагою Ястремської звісно буде потужність і вибуховість, але виграти вона зможе тільки в тому разі, якщо зіграє на свій максимум. Інакше шансів проти навіть не топової Світоліної в неї не так багато.
US Open. Даяна Ястремська
Що цікаво, стиль гри Еліни водночас є і плюсом, і мінусом для Ястремської, яка ще не перемагала тенісисток з топ-10 (0-2, Плішкова, Гьоргес). Даяна любить тенісисток з досить обмеженим технічним арсеналом, які грають в основному плоскими ударами і рідко змінюють темп гри. В таких матч-апах їй вистачає переваги в силі ударів і моральній стійкості, яка притаманна другій ракетці України. Але Світоліна в поєдинку против Вінус показала, що в розіграшах вона якщо і буде програвати в потужності, то зовсім небагато. Про перевагу Еліні в швидкості переміщення, тактичному мисленні і досвіді виступів на подібних стадіях годі й казати.
Прогноз Sport.ua: перемога Світоліної в двох сетах
Источник — Sport.ua
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