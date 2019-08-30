US Open. Халеп проиграла обидчице Козловой

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Стали известны все участники группового турнира Лиги Европы 02:25 — SaneK Команд уровня Олимпика нет, так что должны всех обыгрывать. 01:50 — Al Zolo искренне надеюсь что киевлянам выпадетЭспаньол и АЗ чтоб посмотреть как они будут смеяться после... 01:38 — «УАФ– М а ф і я!» Динамо, Лудогорец, Карабах, Ференцварош

Криштиану РОНАЛДУ: «Надеюсь на ужин с Месси в будущем» 01:44 — maverik Два выдающихся игрока 21 века !!!

СКРИПНИК: «Мы выигрывали – нас ругали, сыграли вничью – нас хвалят» 01:33 — Сергей Долина Эспаньол играл по счету, поэтому и ничья.

Лига чемпионов. Шахтер узнал соперников на групповом этапе 01:31 — K_Sarioglo@i.ua Их шансы по меньшей мере равны. у Шахтер больше опыта, Шахтер не уступает по составу. Аталанта- э...

Шахтер начнет группу ЛЧ матчем с Ман Сити, закончит - с Аталантой 01:25 — K_Sarioglo@i.ua Спорный календарь. С одной стороны жаль что с МС не в 6-м туре, а в 5-м да еще не дома а на выезд...

Виктор КОВАЛЕНКО: «Шахтер готов преподнести Манчестер Сити сюрприз» 01:24 — garik_trinity Сюрприз в твоем появлении на поле в матче против МС?