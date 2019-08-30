US Open. Халеп проиграла обидчице Козловой

Четвертая ракетка мира Симона Халеп в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису сенсационно уступила 116-й ракетке мира Тэйлор Таунсенд.
US Open. Второй круг
Симона Халеп (Румыния) – Тейлор Таунсенд (США) – 6:2, 3:6, 6:7 (4:7)
Продолжительность поединка составила 2 часа 6 минут. При счете 6:5 по геймам в третьем сете Халеп не реализовала матчбол.
Напомним, в первом круге Тейлор Таунсенд в трех сетах переиграла украинку Катерину Козлову.
Источник — Sport.ua
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