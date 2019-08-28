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US Open. Козлова проиграла матч первого круга

Украинка в трех сетах уступила американке Тейлор Таунсенд, выиграв первую партию

  • 28.08.2019 00:19
  • 232 просмотра
  • 1 комментарий
US Open. Козлова проиграла матч первого круга
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
Четвертая ракетка Украины Катерина Козлова (№76 WTA) проиграла стартовый матч на Открытом чемпионате США по теннису.
 
На старте основной сетки украинка в трех партиях уступила американке Тейлор Таунсенд (№116 WTA).
 
US Open. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Тейлор Таунсенд (США) – 6:3, 3:6, 2:6
 
В следующем раунде Таунсенд сыграет против Симоны Халеп (№4 WTA).
 
Ранее во второй круг вышли Даяна Ястремская и Элина Свитолина.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 28.08.2019 00:27
    0
    Катя завжди зовнішньо виглядає такою спокійною, зосередженою. Думала, її фактично неможливо вивести з себе. Аж от тобі на - судді це таки вдалося. Шкода, третій сет міг скластись по-іншому... Але після бою руками не махають.
    Продовжуємо вболівати за Еліну і Даяну вже сьогодні. Давайте, дівчатка!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 28.08.2019 00:27
    0
    Катя завжди зовнішньо виглядає такою спокійною, зосередженою. Думала, її фактично неможливо вивести з себе. Аж от тобі на - судді це таки вдалося. Шкода, третій сет міг скластись по-іншому... Але після бою руками не махають.
    Продовжуємо вболівати за Еліну і Даяну вже сьогодні. Давайте, дівчатка!
    Ссылка
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