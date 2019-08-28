US Open. Козлова проиграла матч первого круга

Четвертая ракетка Украины Катерина Козлова (№76 WTA) проиграла стартовый матч на Открытом чемпионате США по теннису.
На старте основной сетки украинка в трех партиях уступила американке Тейлор Таунсенд (№116 WTA).
US Open. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Тейлор Таунсенд (США) – 6:3, 3:6, 2:6
В следующем раунде Таунсенд сыграет против Симоны Халеп (№4 WTA).
Ранее во второй круг вышли Даяна Ястремская и Элина Свитолина.
Источник — Sport.ua
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Продовжуємо вболівати за Еліну і Даяну вже сьогодні. Давайте, дівчатка!
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