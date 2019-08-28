US Open. Козлова проиграла матч первого круга

00:32 — palpal

С судейством все нормально, а вот консультант Козловой по правилам и тренер или некто, отвечающий...

00:24 — Борис Гнатюк

Жаль.Эту спортсменку Катя должна была проходить.Что-то с судейством было.Может это ее выбило из н...

00:24 — palpal

Глупость, что мелочи имеют значение. Мелочи решают всё

00:23 — Vladlen

Катя делала все, что могла, но соперница сегодня играла лучше, а как подавала, не эйс так хорошая...

00:22 — Віталій Возняк

Гора м'яса переграла...

00:21 — frack777

Раньше не замечал, сегодня Катя несколько раз дергалась к сетке и не добегала, в результате мяч в...