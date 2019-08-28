Н. Киченок/Спирс – Арконада/Картер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 28 августа, на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдет Надежда Киченок.
Надя начнет соревнования в парном разряде первым запуском на корте №12. В дуэте с Эбигейл Спирс украинка сразится против американской пары Усуэ Майтане Арконада / Хейли Картер. Время начала матча – 20:00 по Киеву (начало поединков отложено из-за дождя).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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