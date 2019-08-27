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US Open. Серена Уильямс разгромила Марию Шарапову

Россиянка проиграла Серене 19-й матч подряд

  • 27.08.2019 08:42
  • 1167 просмотров
  • 1 комментарий
US Open. Серена Уильямс разгромила Марию Шарапову
© Tennis Channel. Серена Уильямс
Бывшие первые ракетки мира Серена Уильямс и Мария Шарапова встретились в первом круге US Open.
 
Американская теннисистка не оставила шансов россиянке, победив со счетом 6:1, 6:1.
 
Отметим, что для Шараповой это 19-е поражение от Серены подряд. Счет личных встреч между спортсменками 20:2 в пользу Уильямс. Также Мария впервые в карьере проиграла в первом круге US Open. 
 
Отметим, что после этого турнира Шарапова опустится на 132-е место в рейтинге WTA.
 
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 27.08.2019 08:59
    +1
    "Ех скучно без мельдония" ... Доречі американського кіборга теж слід перевіряти на наявність допінгу мало не після кожного поєдинку....
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 27.08.2019 08:59
    +1
    "Ех скучно без мельдония" ... Доречі американського кіборга теж слід перевіряти на наявність допінгу мало не після кожного поєдинку....
    Ссылка
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