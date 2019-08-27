US Open. Серена Уильямс разгромила Марию Шарапову

Бывшие первые ракетки мира Серена Уильямс и Мария Шарапова встретились в первом круге US Open.
Американская теннисистка не оставила шансов россиянке, победив со счетом 6:1, 6:1.
Отметим, что для Шараповой это 19-е поражение от Серены подряд. Счет личных встреч между спортсменками 20:2 в пользу Уильямс. Также Мария впервые в карьере проиграла в первом круге US Open.
Отметим, что после этого турнира Шарапова опустится на 132-е место в рейтинге WTA.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.