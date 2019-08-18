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Бронкс. Надежда Киченок остановилась в финале квалификации

Украинская теннисистка не сумела выйти в основную сетку турнира в Нью-Йорке

  • 18.08.2019 21:41
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Бронкс. Надежда Киченок остановилась в финале квалификации
© TennisUA. Надежда Киченок
Украинская теннисистка Надежда Киченок не сумела пробиться в основную сетку турнира категории WTA International, который проходит в Бронксе (Нью-Йорк). 
 
В финале отборочного турнира украинка в трех сетах уступила эстонке Кайе Канепи (№77 WTA).
 
Бронкс. Финал квалификации
Надежда Киченок (Украина) – Кайя Канепи (Эстония) – 7:6(3), 1:6, 2:6
 
Дальше Надя продолжит борьбу в парном разряде турнира. Также там выступит и ее сестра Людмила, которая проиграла стартовый матч квалификации в одиночном разряде.
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Источник — Sport.ua

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