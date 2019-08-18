Бронкс. Надежда Киченок остановилась в финале квалификации

Украинская теннисистка Надежда Киченок не сумела пробиться в основную сетку турнира категории WTA International, который проходит в Бронксе (Нью-Йорк).
В финале отборочного турнира украинка в трех сетах уступила эстонке Кайе Канепи (№77 WTA).
Бронкс. Финал квалификации
Надежда Киченок (Украина) – Кайя Канепи (Эстония) – 7:6(3), 1:6, 2:6
Дальше Надя продолжит борьбу в парном разряде турнира. Также там выступит и ее сестра Людмила, которая проиграла стартовый матч квалификации в одиночном разряде.
Источник — Sport.ua
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