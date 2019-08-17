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Бронкс. Катерина Козлова начнет турнир матчем с Корне

Украинка сыграет против француженки

  • 17.08.2019 00:07
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Бронкс. Катерина Козлова начнет турнир матчем с Корне
© WTA

Стала известна соперница украинской теннисистки Катерины Козловой в первом круге хардового турнира в Бронксе.

Козловой выпало сыграть против француженки Ализе Корне. 29-летняя спортсменка в рейтинге WTA занимает 60-е место. Козлова находится на 73-й позиции.

На турнире, который проводится впервые, участвует и Надежда Киченок, которая играет в квалификации.

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Источник — Sport.ua

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