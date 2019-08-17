Бронкс. Катерина Козлова начнет турнир матчем с Корне

Я взагалі покупки Грізмана не розумію, НАХЄРА??? Де Йонг в процесі, хоча вже би мав бути в тонусі...

01:29 — Поручик Ржевский

Соболь, ну, вы поняли, в каких матчах себя хорошо зарекоммендовал...

01:20 — Diamond66689

Идет подготовка к Квро 2020,которое состоится через чуть менее года,а игр так вообще мало,тут бы ...

01:14 — Diamond66689

А вместо кого???Миколенко играет норм, в полузащите Малиновский и Зинченко,вместо кого Харатина?