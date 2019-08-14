Катерина Бондаренко заявилась на турнир в Ташкенте

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в ближайшее время возобновит выступления после родов, как и планировалось ранее.
33-летняя теннисистка, родившая второго ребенка в конце марта этого года, заявилась на турнир международной серии в Ташкенте (Узбекистан), воспользовавшись специальным рейтингом.
Соревнования пройдут с 23 по 29 сентября 2019 года. Напомним, в 2017 году Бондаренко выиграла в Ташкенте свой второй в карьере титул на уровне WTA.
Заявочный список здесь.
Источник — Twitter
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