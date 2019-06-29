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Катерина Бондаренко собирается возобновить карьеру

Украинская теннисистка планирует в этом сезоне сыграть в Узбекистане

  • 29.06.2019 18:46
  • 896 просмотров
  • 5 комментариев
Катерина Бондаренко собирается возобновить карьеру
© БТУ. Катерина Бондаренко
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко, экс-девятая ракетка мира в паре и чемпионка парного Australian Open, собирается возобновить свои выступления в WTA Туре. 
 
32-летняя украинская теннисистка приступила к занятиям на корте и начала понемногу тренироваться. Катерина планирует еще в этом сезоне поехать в Ташкент и затем продолжит свои выступления в новом сезоне.

Напомним, что в 2017 году Бондаренко стала чемпионкой на соревнованиях в Ташкенте, где взяла свой второй одиночный титул.  В последний раз Бондаренко выступала в Туре в прошлом году на US Open. 
 
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Тролль
      Тролль, 29.06.2019 19:23
    -1
    Vladdal, 29.06.2019 19:16
    Я рад, что ты знал меру и мы тебя вообще не видели на корте.
    Имею право на свое мнение) Ну на корте место не всем.Я в другой сфере жизнедеятельности чего то достиг!А у нас ,есть сильные теннисистки..А по поводу этих ,что думаю то и пишу .
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 29.06.2019 19:16
    -1
    Тролль, 29.06.2019 19:11
    Меру нужно знать..И вовремя и красиво уходить..А нет,нужно до последнего тягать мотню по корту...Чтобы проигрывать всем подряд..Но зато,на конторку по немного играем...Клоуны
    Я рад, что ты знал меру и мы тебя вообще не видели на корте.
    Ссылка
    Тролль
      Тролль, 29.06.2019 19:11
    -2
    Меру нужно знать..И вовремя и красиво уходить..А нет,нужно до последнего тягать мотню по корту...Чтобы проигрывать всем подряд..Но зато,на конторку по немного играем...Клоуны
    Ссылка
    Тролль
      Тролль, 29.06.2019 19:11
    -3
    Меру нужно знать..И вовремя и красиво уходить..А нет,нужно до последнего тягать мотню по корту...Чтобы проигрывать всем подряд..Но зато,на конторку по немного играем...Клоуны
    Ссылка
    Тролль
      Тролль, 29.06.2019 18:58
    -6
    Катя Астанавись...Нам Серхуна Стаха престарелого хватает...
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