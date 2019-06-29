Катерина Бондаренко собирается возобновить карьеру

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко, экс-девятая ракетка мира в паре и чемпионка парного Australian Open, собирается возобновить свои выступления в WTA Туре.
32-летняя украинская теннисистка приступила к занятиям на корте и начала понемногу тренироваться. Катерина планирует еще в этом сезоне поехать в Ташкент и затем продолжит свои выступления в новом сезоне.
Напомним, что в 2017 году Бондаренко стала чемпионкой на соревнованиях в Ташкенте, где взяла свой второй одиночный титул. В последний раз Бондаренко выступала в Туре в прошлом году на US Open.
Напомним, что в 2017 году Бондаренко стала чемпионкой на соревнованиях в Ташкенте, где взяла свой второй одиночный титул. В последний раз Бондаренко выступала в Туре в прошлом году на US Open.
Источник — Большой теннис Украины
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