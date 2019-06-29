Катерина Бондаренко собирается возобновить карьеру

19:55 — CrimeanMax

Думаю, будут бороться за попадание в первую шестерку, так как будут играть на три фронта

19:54 — CrimeanMax

Посмотри таблицу коэффициентов УЕФА. По факту они, к сожалению, правы

19:46 — Антон Корзун

Не здивуюся якщо Олександрія в новому сезоні битименться за лігу чемпіонів.