Торонто. Надежда Киченок проиграла в четвертьфинале в паре

В четвертьфинале турнира WTA в Торонто в парном разряде украинка Надежда Киченок вместе с американкой Эбигейл Спирс встречалась с дуэтом из Чехии Барбора Крейчикова/Катерина Синякова.
Украинско-американский дуэт потерпел поражение в двух сетах. Матч продолжался 56 минут.
2-й раунд
Надежда Киченок (Украина)/Эбигейл Спирс (США) – Барбора Крейчикова/Катерина Синякова – 1:6, 1:6
Источник — Sport.ua
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