Торонто. Надежда Киченок проиграла в четвертьфинале в паре

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Денис ГАРМАШ: «Мне не хочется никуда идти из Динамо» 00:39 — salem1974 Он один такой в клубе,где процветает кумовство?(((((((В нормальном бы поменяли тренера и пол сост...

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер 00:33 — Андрей Овчаренко еще вроде футбол хаб в ютубе будет транслировать этот матч

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я бы взял в Вест Хэм трех динамовцев» 00:31 — salem1974 Бери пример с Зинченко,пусть он и моложе! 00:21 — salem1974 Второй Беседин в плане трепа(((Чувак,в Премьер лиге ты пока ноль

Александр БАБИЧ: «Шансы пройти дальше у Мариуполя хорошие» 00:31 — Ярослав Войченко На прохід АЗ можна ставити абсолютно точно, жаль, але в Голландії додавлять...

Сергей РАФАИЛОВ: «Вернидуб устал от Зари» 00:30 — Robert Monroe Вот-вот. Да и каком прогрессе может идти речь, когда лидеры уходили чуть ли не каждое трансферное...

ВИДЕО ДНЯ. 23 гола Баварии в контрольном матче 00:24 — dig_sum Чуваки нулевые, особенно вратарь - каждые 4 минуты гол. С Баварией играла сборная комментаторов с...

Заря в матче Лиги Европы сыграла вничью в Софии 00:23 — Андрей Овчаренко Я кстати доволен Зарей, особенно учитывая, что играли без Громова. Спокойно, по-хозяйски выполнил... 00:17 — Sunrise Выжать максимум, а на следующий год провал в ЛЕ и нижняя шестерка. Пока так у всех было... Кроме...