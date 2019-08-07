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Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Торонто

  • 07.08.2019 12:23
  • 1166 просмотров
  • 2 комментария
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Даяна Ястремская
В среду, седьмого августа, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№33 WTA) продолжит выступления на турнире серии Премьер 5 в Торонто.
 
19-летняя украинка в матче второго круга встретится с Викторией Азаренко из Беларуси (№39 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте Grandstand. Время начала матча – 18:00 по Киеву.
 
Путь на турнире
Стадия  Ястремская       Азаренко
1-й круг   Конта (6-3 6-2) №14 WTA  Джорджи (6-2 6-2) №52 WTA
 
Ранее девушки между собой не играли.
 
В третьем круге победительница пары сразится против американки Софии Кенин (№29 WTA), которая выбила из борьбы первую ракетку мира Эшли Барти.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.08.2019 12:52
    +3
    Хорошо, что игру поставили на большой корт: Даяне нравится играть при большом количестве зрителей. Шансы примерно равны, может, у беларуски чуть больше за счет ее опыта.
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 07.08.2019 12:44
    +2
    Не Ястремская,а Ястремська
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.08.2019 12:52
    +3
    Хорошо, что игру поставили на большой корт: Даяне нравится играть при большом количестве зрителей. Шансы примерно равны, может, у беларуски чуть больше за счет ее опыта.
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 07.08.2019 12:44
    +2
    Не Ястремская,а Ястремська
    Ссылка
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