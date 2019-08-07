Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, седьмого августа, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№33 WTA) продолжит выступления на турнире серии Премьер 5 в Торонто.
19-летняя украинка в матче второго круга встретится с Викторией Азаренко из Беларуси (№39 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте Grandstand. Время начала матча – 18:00 по Киеву.
Путь на турнире
Ранее девушки между собой не играли.
В третьем круге победительница пары сразится против американки Софии Кенин (№29 WTA), которая выбила из борьбы первую ракетку мира Эшли Барти.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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