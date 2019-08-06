Торонто. Надежда Киченок вышла во второй круг в паре

01:56 — Forever_young_14

Да платят. Единственное, что могут сделать бесплатно, это чашечка кофе.

01:48 — dig_sum

Ну и шо, платят?

01:45 — Forever_young_14

Остров я скажу вам - охуенный. Нам такие снятца. А интервью обширное. Его много про что спрашива...

01:42 — Forever_young_14

Не звизди что тебе пох. Кому пох, тот молчит в тряпочку. А раз ты пытаешься меня задеть, знач...

01:39 — dig_sum

Чел поехал на остров к Ракитичу, чтобы выслушать какую-то банальную фигню

01:38 — Forever_young_14

Сказал, что Коноплянка играл там где и Ракитич - в Шальке и Севильи. Эти клубы отличаются. И Коно...

01:30 — Витя Астанавитесь

Да всем реально покуй,тебе отвечают только для того что бы кротофаны краснели.