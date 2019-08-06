Торонто. Надежда Киченок вышла во второй круг в паре

Украинка Надежда Киченок в паре с американкой Абигейл Спирс вышла во второй круг турнира серии Премьер 5 в Торонто.
В первом матче парного разряда спортсменки в двух сетах обыграли канадок Эжени Бушар и Шэрон Фичмен – 7:6, 6:3.
Ранее вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№33 WTA) одержала уверенную победу над Йоханной Контой (№14 WTA) в одиночном разряде турнира в Торонто.
Источник — Sport.ua
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