Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Квитова снялась с турнира в Торонто

Чешка не будет играть в Канаде

  • 01.08.2019 21:40
  • 565 просмотров
  • 1 комментарий
Квитова снялась с турнира в Торонто
© WTA. Петра Квитова
Чешская теннисистка Петра Квитова не сыграет на ближайшем хардовом турнире серии Премьер 5 в канадском Торонто.
 
Место чешки в основной сетке займет американка Винус Уильямс.
 
Напомним, Квитова в этом сезоне из-за травмы пропустила Ролан Гаррос и все последующие турниры до Уимблдона, где дошла до 1/8 финала.
 
Отметим, что седьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина может уже на этой неделе обойти чешку, которая идешь шестой в рейтинге. Для этого Элине нужно сыграть в полуфинале турнира в Сан-Хосе.
 
Соревнования в Торонто пройдут с 5 по 11 августа. Ранее с турнира снялась Гарбинье Мугуруса.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 01.08.2019 21:48
    +3
    Полуфинала Элине хватит, чтобы опередить Квитову. А у Петры снова проблемы с рукой. На Уимблдоне вроде все было нормально, но опять рецидив.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 01.08.2019 21:48
    +3
    Полуфинала Элине хватит, чтобы опередить Квитову. А у Петры снова проблемы с рукой. На Уимблдоне вроде все было нормально, но опять рецидив.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности