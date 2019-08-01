Квитова снялась с турнира в Торонто

Чешская теннисистка Петра Квитова не сыграет на ближайшем хардовом турнире серии Премьер 5 в канадском Торонто.

Место чешки в основной сетке займет американка Винус Уильямс.

Напомним, Квитова в этом сезоне из-за травмы пропустила Ролан Гаррос и все последующие турниры до Уимблдона, где дошла до 1/8 финала.

Отметим, что седьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина может уже на этой неделе обойти чешку, которая идешь шестой в рейтинге. Для этого Элине нужно сыграть в полуфинале турнира в Сан-Хосе

Соревнования в Торонто пройдут с 5 по 11 августа. Ранее с турнира снялась Гарбинье Мугуруса.