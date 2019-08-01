Сан-Хосе. Свитолина в стартовом матче обыграла Касаткину

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) успешно начала выступления на хардовом Премьере в Сан-Хосе.
В стартовом матче 24-летняя украинка в двух сетах одолела Дарью Касаткину из России (№40 WTA).
Сан-Хосе. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:3, 6:1
Это пятая победа Свитолиной в пяти матчах против Касаткиной.
В 1/4 финала Свитолина сыграет против Марии Саккари из Греции (№30 WTA), которую она обыграла на Уимблдоне.
Источник — Sport.ua
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По игре за 5 очных матчей ничего не поменялось. Элина атакует, Касаткина пытается ее сбить с толку, причем, как и прежде, с нулевым успехом. Ну и отлично. 99 очков сейчас совсем не лишние. Если удастся победить Саккари, Элина войдет в восьмерку в Чемпионской Гонке.
По игре за 5 очных матчей ничего не поменялось. Элина атакует, Касаткина пытается ее сбить с толку, причем, как и прежде, с нулевым успехом. Ну и отлично. 99 очков сейчас совсем не лишние. Если удастся победить Саккари, Элина войдет в восьмерку в Чемпионской Гонке.
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