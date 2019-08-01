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Сан-Хосе. Свитолина в стартовом матче обыграла Касаткину

Первая ракетка Украины в двух сетах одолела представительницу России

  • 01.08.2019 01:08
  • 437 просмотров
  • 4 комментария
Сан-Хосе. Свитолина в стартовом матче обыграла Касаткину
© WTA. Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) успешно начала выступления на хардовом Премьере в Сан-Хосе.
 
В стартовом матче 24-летняя украинка в двух сетах одолела Дарью Касаткину из России (№40 WTA). 
 
Сан-Хосе. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) –  6:3, 6:1
 
Это пятая победа Свитолиной в пяти матчах против Касаткиной.
 
В 1/4 финала Свитолина сыграет против Марии Саккари из Греции (№30 WTA), которую она обыграла на Уимблдоне.
 
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Wvc
    Wvc, 01.08.2019 01:20
    -1
    Эліночка, не забувай, мы чекаємо на тебе на підсумковому турнірі 😍
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 01.08.2019 01:17
    +3
    Только счет 6:3, 6:1. Элина молодец, что быстро освоилась на корте, двух проигранных геймов ей хватило. Не очень понятно, что происходило с подачей, все-таки 47% первой и 6 двойных - это плохая статистика. Предполагаю, что мешал порывистый ветер, ведь соперница подавала еще хуже.
    По игре за 5 очных матчей ничего не поменялось. Элина атакует, Касаткина пытается ее сбить с толку, причем, как и прежде, с нулевым успехом. Ну и отлично. 99 очков сейчас совсем не лишние. Если удастся победить Саккари, Элина войдет в восьмерку в Чемпионской Гонке.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 01.08.2019 01:12
    +6
    Молодчинка, хоча початок і був невнятний, але дальше все по накатаній з лішнєхромосомною!!! Успіху з гречанкою, віримо!!!
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    Alehandro
      Alehandro, 01.08.2019 01:12
    +3
    Кацапкина - дно. Для Эли - часовая тренировка на легке)
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    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 01.08.2019 01:12
    +6
    Молодчинка, хоча початок і був невнятний, але дальше все по накатаній з лішнєхромосомною!!! Успіху з гречанкою, віримо!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 01.08.2019 01:17
    +3
    Только счет 6:3, 6:1. Элина молодец, что быстро освоилась на корте, двух проигранных геймов ей хватило. Не очень понятно, что происходило с подачей, все-таки 47% первой и 6 двойных - это плохая статистика. Предполагаю, что мешал порывистый ветер, ведь соперница подавала еще хуже.
    По игре за 5 очных матчей ничего не поменялось. Элина атакует, Касаткина пытается ее сбить с толку, причем, как и прежде, с нулевым успехом. Ну и отлично. 99 очков сейчас совсем не лишние. Если удастся победить Саккари, Элина войдет в восьмерку в Чемпионской Гонке.
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 01.08.2019 01:12
    +3
    Кацапкина - дно. Для Эли - часовая тренировка на легке)
    Ссылка
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