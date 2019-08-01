Сан-Хосе. Свитолина в стартовом матче обыграла Касаткину

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) успешно начала выступления на хардовом Премьере в Сан-Хосе.

В стартовом матче 24-летняя украинка в двух сетах одолела Дарью Касаткину из России (№40 WTA).

Сан-Хосе. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:3, 6:1

Это пятая победа Свитолиной в пяти матчах против Касаткиной.

В 1/4 финала Свитолина сыграет против Марии Саккари из Греции (№30 WTA), которую она обыграла на Уимблдоне.