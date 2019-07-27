Познихиринеко не смогла пробиться в финал турнира ITF в Москве

Украинская теннисистка Анна Познихиренко не смогла пробиться в финал 25-тысячника ITF в Москве.
В матче 1/2 финала украинка, посеянная под седьмым номером, уступила российской теннисистке Владе Коваль. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:7(6), 2:6.
Отметим, что у Познихиренко было три матчбола во втором сете, однако она не смогла их реализовать.
Ранее турнир в Москве на стадии четвертьфинала покинула украинка Валерия Страхова.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.