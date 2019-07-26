Страхова проиграла четвертьфинал турнира ITF в Москве

16:14 — Серж Пир

Домашних игр 8 клубов. Так точнее.

16:08 — jekаfunny

Официальный транслятор 8 клубов ! Если быть точным

16:03 — Trasher311987

А тем временем Зозуля в Альбасете продлил контракт до 2021 года.

16:02 — Серж Пир

Так уже пиз... Лохметов и КО как фанера над Парижем пролетели.

15:55 — Vipfishman2

И будет как в конце эпической пьесы : « Пiсец всiм сподiванням!!!»

15:51 — Серж Пир

Так все ж описано. Это про Виктора Федоровича. Мон шер Гамлєт! Ходімо в кабінєт. Канхвету дам то...

15:48 — Vipfishman2

Сосать лапу - это генетическая привычка донецкого бычья...и не только лапу... так что причмокивай...

15:47 — Серж Пир

Иди лучше узнавай как там новый стадион искать, потому что Копанка с Харькова съедет. *R...

15:46 — Серж Пир

Зачем ты тут про Арендовец. Пусть лает пока, скоро в будку опять загоним