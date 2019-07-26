Страхова проиграла четвертьфинал турнира ITF в Москве

Украинская теннисистка Валерия Страхова проиграла в четвертьфинале турнира ITF в Москве с призовым фондом в $25 тысяч. Украинка, посеянная под 4-м номером, в трех сетах уступила квалифайеру турнира, россиянке Марии Шушариной.
ITF. Moscow Open. 1/4 финала
Валерия Страхова (Украина) [4] – Мария Шушарина (Россия) [Q] – 6:2, 5:7, 4:6
Ранее другая украинская теннисистка Анна Познихиренко вышла в полуфинал этого турнира в Москве, одолев россиянку Алину Щербинину. Теперь в 1/2 финала Познихиренко сразится с еще одной представительницей России Владой Коваль.
Источник — Sport.ua
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