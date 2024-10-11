Анастасия Лопата – Валерия Страхова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 октября украинская теннисистка Анастасия Лопата (WTA 1115) продолжит выступления на хардовом турнире ITF W75 в Эдмонде (США).

В 1/4 финала украинка сыграет против Валерии Страховой (WTA 244). Поединок состоится 1-м запуском на корте №4. Ориентировочное время начала игры – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Дарьи Видмановой, либо против Мэри Стояны.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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