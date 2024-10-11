ITF11 октября 2024, 07:11 | Обновлено 11 октября 2024, 07:36
92
0
Анастасия Лопата – Валерия Страхова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира ITF W75 в Эдмонде
11 октября 2024, 07:11 | Обновлено 11 октября 2024, 07:36
92
0
11 октября украинская теннисистка Анастасия Лопата (WTA 1115) продолжит выступления на хардовом турнире ITF W75 в Эдмонде (США).
В 1/4 финала украинка сыграет против Валерии Страховой (WTA 244). Поединок состоится 1-м запуском на корте №4. Ориентировочное время начала игры – 21:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Дарьи Видмановой, либо против Мэри Стояны.
Видеоплеер матча будет добавлен позже...
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 10 октября 2024, 09:16 0
Китайский супертяж ждет победы украинского боксера
Теннис | 10 октября 2024, 17:19 1
Молодой теннисист опубликовал трогательное фото с Рафаэлем Надалем
Футбол | 10.10.2024, 13:59
Футбол | 10.10.2024, 23:45
Футбол | 10.10.2024, 10:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.10.2024, 19:15
10.10.2024, 07:14 13
09.10.2024, 11:25 9
11.10.2024, 02:54 1
10.10.2024, 15:42 63
09.10.2024, 11:05 22
09.10.2024, 08:54 8
09.10.2024, 18:01