Анастасия ЛОПАТА: «Я не ожидала вызова в сборную Украины»

19-летняя украинская теннисистка Анастасия Лопата поделилась эмоциями от дебютного вызова в сборную Украины, а также рассказала, как ей удалось улучшить свою игру:

«Я думаю, что дело больше в ментальном подходе», – говорит Лопата о том, в чем ее игра больше всего улучшилась за последний год. Теннисистка рассказывает, что после анализа статистики своих трех-сетовых матчей она увидела, что она выигрывала лишь на одно или два очка больше, чем ее соперница. Этот показатель подчеркивает необходимость играть в свой лучший теннис в самые ответственные моменты.



«Просто заставьте себя поверить, что вы можете подать хорошую подачу при счёте 30-40 или «ровно» [в матче на уровне колледжа]. Надо верить в то, что ты можешь выполнить удар в нужный момент.

Вызов в сборную? Я была очень удивлена, конечно. Я не ожидала этого. Очень приятно представлять Украину, я никогда раньше этого не делала, так что это отличная возможность и отличный опыт.

Я просто пытаюсь вспомнить, как я дошла до этого. Что я сделала, чтобы быть там, где я есть? Я просто стараюсь не останавливаться на достигнутом. Я всегда ожидаю от себя, что сделаю все как можно лучше».

Анастасия получила вызов в сборную вместо первой ракетки Украины Марты Костюк, которая не сумела присоединиться к команде из-за личных обстоятельств. Однако вскоре стало известно о том, что Лопата также не поможет сине-желтым – она сломала руку за несколько дней до старта подготовки.