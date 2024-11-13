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  4. Еще одна потеря сборной Украины. Она сломала руку перед матчем с Австрией
ITF
13 ноября 2024, 14:44 |
261
0

Еще одна потеря сборной Украины. Она сломала руку перед матчем с Австрией

Лопата, которая заменила Марту Костюк, все равно приехала в расположение сине-желтых

13 ноября 2024, 14:44 |
261
0
Еще одна потеря сборной Украины. Она сломала руку перед матчем с Австрией
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Украинская теннисистка Анастасия Лопата (WTA 582) не поможет сборной Украины в матчевом противостоянии Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.

Как сообщил капитан сине-желтых Илья Марченко в интервью «Большому теннису Украины», 19-летняя украинка сломала руку за день до старта подготовки.

Несмотря на травму, Лопата все равно захотела присоединиться к сборной и помочь тем, чем сможет.

Анастасия получила вызов в сборную вместо первой ракетки Украины Марты Костюк, которая не сумела присоединиться к команде из-за личных обстоятельств.

Матчевое противостояние с Австрией состоится с 16 по 17 ноября в Техасе.

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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