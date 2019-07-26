Познихиренко вышла в полуфинал турнира ITF в Москве

Украинская теннисистка Анна Познихиренко вышла в полуфинал 25-тысячника ITF в Москве.
В матче 1/4 финала украинка в трех сетах одолела обладательницу wild card россиянку Алину Щербинину.
Moscow Open. 1/4 финала
Анна Познихиренко (Украина) – Алина Щербинина (Россия) – 6:2, 3:6, 6:4
В полуфинале Познихиренко сразится с еще одной представительницей России Владой Коваль.
На другой полуфинал претендует украинка Валерия Страхова, которой играть с победительницей квалификации россиянкой Марией Шушариной.
Источник — Sport.ua
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