Молчанов уступил на старте турнира в Гштааде

Денис Молчанов в паре со словаком Игором Зеленаем уступил на старте турнира в Гштааде.
Украинско-словацкая пара потерпела поражение от дуэта из Индии Дживан Недунчежиян / Пурав Раджа: 4:6, 2:6.
Денис и Игор заработали 5 брейкпоинтов, но ни один из них не реализовали. Соперники использовали 3 из 7 своих шансов на брейк и за 62 минуты оформили путевки в четвертьфинал.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.