Молчанов уступил на старте турнира в Гштааде

Денис Молчанов в паре со словаком Игором Зеленаем уступил на старте турнира в Гштааде.

Украинско-словацкая пара потерпела поражение от дуэта из Индии Дживан Недунчежиян / Пурав Раджа: 4:6, 2:6.

Денис и Игор заработали 5 брейкпоинтов, но ни один из них не реализовали. Соперники использовали 3 из 7 своих шансов на брейк и за 62 минуты оформили путевки в четвертьфинал.