Умаг. Молчанов проиграл в полуфинале парного разряда

12:33 — jekаfunny

Ну я с таким же успехом могу написать что обделались твои хозяева ахметов и наполеон Мне не плат...

12:28 — jekаfunny

ПФф, так а зачем ты сравниваешь с нападающими ДК которые по пол сезона лечились ? Тв сравни в пол...

12:28 — Frankov

Что,твои хозяева,жмуркис с мертвечуком и тут жидко обделались.

12:22 — jekаfunny

Бразилии

12:18 — doktor09

Лучший бомбардир чемпионата? Забивший один больше, чем всё(!) нападение ДК? Ты рамсы не попутал?

12:07 — serge_kr

Отлично, ждем Мораеса в сборной!