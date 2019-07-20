Умаг. Молчанов проиграл в полуфинале парного разряда

В полуфинале украинско-словацкая пара не сумела одолеть вторых сеяных, дуэт Робин Хаасе (Нидерланды) / Филипп Освальд (Австрия) - 5:7, 6:1, 8:10. Поединок продолжался почти полтора часа.
Молчанов и Зеленай реализовали 3 брейкпоинта из 6, а их соперники - 2 из 10. На решающем тай-брейке Денис и Игор оформили 3 мини-брейка против 4 у соперников.
Ранее Молчанов вылетел со смешанного парного разряда Уимблдона.
Источник — Большой теннис Украины
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