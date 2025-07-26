26 июля на турнире АТР 250 в Умаге будет сыгран финальный матч
В поединке за трофей в Хорватии сойдутся Карлос Табернер и Лучано Дардери
26 июля состоится финальный матч на грунтовом турнире АТР 250 в Умаге, Хорватия.
Трофей между собой разыграют испанец Карлос Табернер (АТР 111) и итальянец Лучано Дардери (Италия, ATP 46).
Табернер в полуфинале оказался сильнее Дамира Джумхура, а Дардери справился с Камило Уго Карабельи.
Карлос впервые в своей карьере проведет финал на уровне Тура.
Для Лучано это будет четвертый финальный матч и второй за последние две недели. Пока что Дардери ни разу не проигрывал в поединках за трофей, а до Умага стал чемпионом в Бостаде.
Финал в Умаге между Табернером и Дардери начнется в 21:00 по Киеву.
АТР 250 Умаг. Пары 1/2 финала
Карлос Табернер – Дамир Джумхур [4] – 6:2, 6:1
Камило Уго Карабельи [3] – Лучано Дардери [2] – 6:7 (6:8), 3:6
Карлос Табернер – Лучано Дардери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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