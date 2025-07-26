26 июля на турнире АТР 250 в Умаге будет сыгран финальный матч

26 июля состоится финальный матч на грунтовом турнире АТР 250 в Умаге, Хорватия.

Трофей между собой разыграют испанец Карлос Табернер (АТР 111) и итальянец Лучано Дардери (Италия, ATP 46).

Табернер в полуфинале оказался сильнее Дамира Джумхура, а Дардери справился с Камило Уго Карабельи.

Карлос впервые в своей карьере проведет финал на уровне Тура.

Для Лучано это будет четвертый финальный матч и второй за последние две недели. Пока что Дардери ни разу не проигрывал в поединках за трофей, а до Умага стал чемпионом в Бостаде.

Финал в Умаге между Табернером и Дардери начнется в 21:00 по Киеву.

АТР 250 Умаг. Пары 1/2 финала

Карлос Табернер – Дамир Джумхур [4] – 6:2, 6:1

Камило Уго Карабельи [3] – Лучано Дардери [2] – 6:7 (6:8), 3:6

Карлос Табернер – Лучано Дардери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция