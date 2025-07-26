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ATP
26 июля 2025, 23:17 | Обновлено 26 июля 2025, 23:20
144
0

Итальянский теннисист стал чемпионом в Умаге, выиграв 2-й трофей подряд

Лучано Дардери разобрал Карлоса Табернера в финальном матче турнира АТР 250 в Хорватии

26 июля 2025, 23:17 | Обновлено 26 июля 2025, 23:20
144
0
Итальянский теннисист стал чемпионом в Умаге, выиграв 2-й трофей подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Дардери

Итальянский теннисист Лучано Дардери (АТР 46) стал чемпионом грунтового турнира АТР 250 в Умаге, Хорватия.

В финале итальянец в двух сетах переиграл представителя Испании Карлоса Табернера (АТР 111) за 1 час и 20 минут.

ATP 250 Умаг. Грунт, финал

Карлос Табернер (Испания) – Лучано Дардери (Италия) [2] – 3:6, 3:6

Дардери впервые сыграл против Карлоса.

Помимо Лучано, Дардери в Умаге также обыграл Цзэна Чжуньсиня, Дино Призмича и Камило Уго Карабелью. Общий винстрик Лучано составляет девять поединков – до Умага он выиграл титул в Бостаде.

Лучано завоевал четвертый трофей в карьере за четыре проведенных финала, в частности на счету Дардери три титула в 2025 году.

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Лучано Дардери Карлос Табернер ATP Умаг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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