Итальянский теннисист стал чемпионом в Умаге, выиграв 2-й трофей подряд

Итальянский теннисист Лучано Дардери (АТР 46) стал чемпионом грунтового турнира АТР 250 в Умаге, Хорватия.

В финале итальянец в двух сетах переиграл представителя Испании Карлоса Табернера (АТР 111) за 1 час и 20 минут.

ATP 250 Умаг. Грунт, финал

Карлос Табернер (Испания) – Лучано Дардери (Италия) [2] – 3:6, 3:6

Дардери впервые сыграл против Карлоса.

Помимо Лучано, Дардери в Умаге также обыграл Цзэна Чжуньсиня, Дино Призмича и Камило Уго Карабелью. Общий винстрик Лучано составляет девять поединков – до Умага он выиграл титул в Бостаде.

Лучано завоевал четвертый трофей в карьере за четыре проведенных финала, в частности на счету Дардери три титула в 2025 году.