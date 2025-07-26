Итальянский теннисист стал чемпионом в Умаге, выиграв 2-й трофей подряд
Лучано Дардери разобрал Карлоса Табернера в финальном матче турнира АТР 250 в Хорватии
Итальянский теннисист Лучано Дардери (АТР 46) стал чемпионом грунтового турнира АТР 250 в Умаге, Хорватия.
В финале итальянец в двух сетах переиграл представителя Испании Карлоса Табернера (АТР 111) за 1 час и 20 минут.
ATP 250 Умаг. Грунт, финал
Карлос Табернер (Испания) – Лучано Дардери (Италия) [2] – 3:6, 3:6
Дардери впервые сыграл против Карлоса.
Помимо Лучано, Дардери в Умаге также обыграл Цзэна Чжуньсиня, Дино Призмича и Камило Уго Карабелью. Общий винстрик Лучано составляет девять поединков – до Умага он выиграл титул в Бостаде.
Лучано завоевал четвертый трофей в карьере за четыре проведенных финала, в частности на счету Дардери три титула в 2025 году.
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