Стал известен победитель турнира ATP 250 в Бостаде

20 июля состоялся финальный матч на грунтовом турнира АТР 250 в Бостаде (Швеция).

В решающем поединке сошлись Лучано Дардери (Италия, ATP 55) и Йеспер де Йонг (Нидерланды, ATP 106). Итальянец одержал победу в трех сетах за 2 часа и 8 минут.

ATP 250 Бостад. Грунт, финал

Лучано Дардери (Италия) [6] – Йеспер де Йонг (Нидерланды) – 6:4, 3:6, 6:3

Это была первая встреча соперников.

Дардери завоевал третий трофей в карьере и второй в сезоне. В начале апреля он стал чемпионом на соревнованиях идентичной категории в Марракеше, Марокко.

Лучано на своем пути к триумфу в Швеции, помимо де Йонга, прошел Рафаэля Коллиньона, Элиаса Имера, Себастьяна Баэса и Франсиско Черундоло.