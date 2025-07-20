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ATP
20 июля 2025, 17:29 | Обновлено 20 июля 2025, 18:42
124
0

Стал известен победитель турнира ATP 250 в Бостаде

Лучано Дардери в финале переиграла Йеспера де Йонга в трех сетах

20 июля 2025, 17:29 | Обновлено 20 июля 2025, 18:42
124
0
Стал известен победитель турнира ATP 250 в Бостаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Дардери

20 июля состоялся финальный матч на грунтовом турнира АТР 250 в Бостаде (Швеция).

В решающем поединке сошлись Лучано Дардери (Италия, ATP 55) и Йеспер де Йонг (Нидерланды, ATP 106). Итальянец одержал победу в трех сетах за 2 часа и 8 минут.

ATP 250 Бостад. Грунт, финал

Лучано Дардери (Италия) [6] – Йеспер де Йонг (Нидерланды) – 6:4, 3:6, 6:3

Это была первая встреча соперников.

Дардери завоевал третий трофей в карьере и второй в сезоне. В начале апреля он стал чемпионом на соревнованиях идентичной категории в Марракеше, Марокко.

Лучано на своем пути к триумфу в Швеции, помимо де Йонга, прошел Рафаэля Коллиньона, Элиаса Имера, Себастьяна Баэса и Франсиско Черундоло.

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Лучано Дардери Йеспер де Йонг ATP Бостад
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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