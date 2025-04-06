Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стал известен победитель турнира АТР 250 в Марракеше
ATP
06 апреля 2025, 20:57 |
185
0

Стал известен победитель турнира АТР 250 в Марракеше

Лучано Дардери переиграл Таллона Грикспора в финале соревнований в Марокко

06 апреля 2025, 20:57 |
185
0
Стал известен победитель турнира АТР 250 в Марракеше
ATP. Лучано Дардери

Итальянский теннисист Лучано Дардери (АТР 57) стал победителем грунтового турнира АТР 250 в Марракеше, Марокко.

В финале итальянец на двух тай-брейках переиграл Таллона Грикспора (Нидерланды, ATP 37) за 2 часа и 5 минут.

Дардери завоевал второй трофей на уровне Тура. В 2024 году он стал победителем на соревнованиях идентичной категории в Кордове, Испания.

Лучано стал вторым итальянцем, который выиграл титул на этой неделе. В Бухаресте триумфатором стал Флавио Коболли.

Путь Дардери к трофею в Марракеше:

  • 1/16 финала: Лучано Дардери [7] – Тристан Бойер – 6:4, 6:4
  • 1/8 финала: Лучано Дардери [7] – Уго Гастон – 2:6, 6:2, 6:3
  • 1/4 финала: Лучано Дардери [7] – Вит Коприва – 7:5, 6:2
  • 1/2 финала: Лучано Дардери [7] – Роберто Карбальес Баэна [5] – 6:3, 6:2
  • Финал: Лучано Дардери [7] – Таллон Грикспор [1] – 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)

Видеообзор финального матча Грикспор – Дардери

По теме:
Определены полуфинальные пары Мастерса в Индиан-Уэллс
Де Минаур и Фритц вылетели. В Индиан-Уэллс определены все четвертьфиналисты
Минус Циципас. Известна половина четвертьфиналистов Мастерса в Индиан-Уэллс
Лучано Дардери Таллон Грикспор ATP Марракеш
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
Теннис | 05 апреля 2025, 23:40 0
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно

Аманда не сумела продолжить борьбу против Софии после семи стартовых геймов

Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Бокс | 06 апреля 2025, 09:17 16
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику

Бывший американский боксер вспомнил первый бой украинца против Дюбуа

Модрич получал предложение с невероятной зарплатой. Известен ответ
Футбол | 06.04.2025, 12:02
Модрич получал предложение с невероятной зарплатой. Известен ответ
Модрич получал предложение с невероятной зарплатой. Известен ответ
Первый трофей в карьере. Определен победитель турнира АТР 250 в Бухаресте
Теннис | 06.04.2025, 18:01
Первый трофей в карьере. Определен победитель турнира АТР 250 в Бухаресте
Первый трофей в карьере. Определен победитель турнира АТР 250 в Бухаресте
ЯРМОЛЕНКО: Никакой короны на голове. К старшим нужно относиться с уважением
Футбол | 06.04.2025, 19:16
ЯРМОЛЕНКО: Никакой короны на голове. К старшим нужно относиться с уважением
ЯРМОЛЕНКО: Никакой короны на голове. К старшим нужно относиться с уважением
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
05.04.2025, 08:30
Футбол
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
04.04.2025, 23:37 2
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
05.04.2025, 21:55 5
Футбол
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
04.04.2025, 20:54 8
Футбол
Украинский боксер: «Здравый смысл подсказывает, что Усику стоит уйти»
Украинский боксер: «Здравый смысл подсказывает, что Усику стоит уйти»
05.04.2025, 09:56 2
Бокс
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
05.04.2025, 21:16 4
Футбол
ВИДЕО. Анисимова выбила из пятисотника в Чарльстоне дочку владельца турнира
ВИДЕО. Анисимова выбила из пятисотника в Чарльстоне дочку владельца турнира
05.04.2025, 05:46
Теннис
Боб АРУМ: «Знаете, какие сейчас тяжелые проблемы у Ломаченко?»
Боб АРУМ: «Знаете, какие сейчас тяжелые проблемы у Ломаченко?»
06.04.2025, 00:00 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем