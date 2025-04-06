Стал известен победитель турнира АТР 250 в Марракеше
Лучано Дардери переиграл Таллона Грикспора в финале соревнований в Марокко
Итальянский теннисист Лучано Дардери (АТР 57) стал победителем грунтового турнира АТР 250 в Марракеше, Марокко.
В финале итальянец на двух тай-брейках переиграл Таллона Грикспора (Нидерланды, ATP 37) за 2 часа и 5 минут.
Дардери завоевал второй трофей на уровне Тура. В 2024 году он стал победителем на соревнованиях идентичной категории в Кордове, Испания.
Лучано стал вторым итальянцем, который выиграл титул на этой неделе. В Бухаресте триумфатором стал Флавио Коболли.
Путь Дардери к трофею в Марракеше:
- 1/16 финала: Лучано Дардери [7] – Тристан Бойер – 6:4, 6:4
- 1/8 финала: Лучано Дардери [7] – Уго Гастон – 2:6, 6:2, 6:3
- 1/4 финала: Лучано Дардери [7] – Вит Коприва – 7:5, 6:2
- 1/2 финала: Лучано Дардери [7] – Роберто Карбальес Баэна [5] – 6:3, 6:2
- Финал: Лучано Дардери [7] – Таллон Грикспор [1] – 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)
Видеообзор финального матча Грикспор – Дардери
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