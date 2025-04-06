Стал известен победитель турнира АТР 250 в Марракеше

Итальянский теннисист Лучано Дардери (АТР 57) стал победителем грунтового турнира АТР 250 в Марракеше, Марокко.

В финале итальянец на двух тай-брейках переиграл Таллона Грикспора (Нидерланды, ATP 37) за 2 часа и 5 минут.

Дардери завоевал второй трофей на уровне Тура. В 2024 году он стал победителем на соревнованиях идентичной категории в Кордове, Испания.

Лучано стал вторым итальянцем, который выиграл титул на этой неделе. В Бухаресте триумфатором стал Флавио Коболли.

Путь Дардери к трофею в Марракеше:

1/16 финала: Лучано Дардери [7] – Тристан Бойер – 6:4, 6:4

Лучано Дардери [7] – Тристан Бойер – 6:4, 6:4 1/8 финала: Лучано Дардери [7] – Уго Гастон – 2:6, 6:2, 6:3

Лучано Дардери [7] – Уго Гастон – 2:6, 6:2, 6:3 1/4 финала: Лучано Дардери [7] – Вит Коприва – 7:5, 6:2

Лучано Дардери [7] – Вит Коприва – 7:5, 6:2 1/2 финала: Лучано Дардери [7] – Роберто Карбальес Баэна [5] – 6:3, 6:2

Лучано Дардери [7] – Роберто Карбальес Баэна [5] – 6:3, 6:2 Финал: Лучано Дардери [7] – Таллон Грикспор [1] – 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)

Видеообзор финального матча Грикспор – Дардери