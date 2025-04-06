Первый трофей в карьере. Определен победитель турнира АТР 250 в Бухаресте

22-летний итальянский теннисист Флавио Коболли (АТР 45) выиграл трофей на грунтовом турнире АТР 250 в Бухаресте, Румыния.

В финале итальянец в двух сетах переиграл Себастьяна Баэса (Аргентина, ATP 26) за 1 час и 47 минут.

Коболли провел второй финал на уровне Тура и завоевал первый трофей. В 2024 он уступил в решающем поединке на хардовом пятисотнике в Вашингтоне.

Перед стартом в столице Румынии у Коболли был лузстрик из восьми матчей на уровне Тура.

Путь Коболли к трофею на турнире АТР 250 в Бухаресте:

1/8 финала: Флавио Коболли [3] – Ришар Гаске [WC] – 6:4, 4:6, 6:1

Флавио Коболли [3] – Ришар Гаске [WC] – 6:4, 4:6, 6:1 1/4 финала: Флавио Коболли [3] – Филип Мисолич [Q] – 7:6 (7:5), 6:4

Флавио Коболли [3] – Филип Мисолич [Q] – 7:6 (7:5), 6:4 1/2 финала: Флавио Коболли [3] – Дамир Джумхур – 6:3, 6:0

Флавио Коболли [3] – Дамир Джумхур – 6:3, 6:0 Финал: Флавио Коболли [3] – Себастьян Баэс [1] – 6:4, 6:4

Видеообзор финального матча Баэс – Коболли