Первый трофей в карьере. Определен победитель турнира АТР 250 в Бухаресте
Флавио Коболли переиграл Себастьяна Баэса в двух сетах за 1 час и 47 минут
22-летний итальянский теннисист Флавио Коболли (АТР 45) выиграл трофей на грунтовом турнире АТР 250 в Бухаресте, Румыния.
В финале итальянец в двух сетах переиграл Себастьяна Баэса (Аргентина, ATP 26) за 1 час и 47 минут.
Коболли провел второй финал на уровне Тура и завоевал первый трофей. В 2024 он уступил в решающем поединке на хардовом пятисотнике в Вашингтоне.
Перед стартом в столице Румынии у Коболли был лузстрик из восьми матчей на уровне Тура.
Путь Коболли к трофею на турнире АТР 250 в Бухаресте:
- 1/8 финала: Флавио Коболли [3] – Ришар Гаске [WC] – 6:4, 4:6, 6:1
- 1/4 финала: Флавио Коболли [3] – Филип Мисолич [Q] – 7:6 (7:5), 6:4
- 1/2 финала: Флавио Коболли [3] – Дамир Джумхур – 6:3, 6:0
- Финал: Флавио Коболли [3] – Себастьян Баэс [1] – 6:4, 6:4
Видеообзор финального матча Баэс – Коболли
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