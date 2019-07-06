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Молчанов вылетел со смешанного парного разряда Уимблдона

Украинец вместе с Галиной Воскобоевой прекратил борьбу

  • 06.07.2019 20:42
  • 289 просмотров
  • 1 комментарий
Молчанов вылетел со смешанного парного разряда Уимблдона
© БТУ. Денис Молчанов

Сегодня Денис Молчанов в паре с Галиной Воскобоевой во втором раунде Уимблдона в смешанном парном разряде встречался с первым сеяным дуэтом Бруно Соарес/Николь Меличар.

Украино-казахстанский дуэт потерпел поражение в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 40 минут.

2-й раунд

Бруно Соарес (Бразилия)/Николь Меличар (США) – Денис Молчанов (Украина)/Галина Воскобоева (Казахстан) – 7:6 (4), 3:6, 6:3

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Alehandro
      Alehandro, 06.07.2019 20:45
    0
    Смотрелись против первых сеянных очень даже впоряде. Если б Галя не лупанула предательски Денису в затылок, может быть и выиграли))
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 06.07.2019 20:45
    0
    Смотрелись против первых сеянных очень даже впоряде. Если б Галя не лупанула предательски Денису в затылок, может быть и выиграли))
    Ссылка
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