Молчанов вылетел со смешанного парного разряда Уимблдона

Сегодня Денис Молчанов в паре с Галиной Воскобоевой во втором раунде Уимблдона в смешанном парном разряде встречался с первым сеяным дуэтом Бруно Соарес/Николь Меличар.
Украино-казахстанский дуэт потерпел поражение в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 40 минут.
2-й раунд
Бруно Соарес (Бразилия)/Николь Меличар (США) – Денис Молчанов (Украина)/Галина Воскобоева (Казахстан) – 7:6 (4), 3:6, 6:3
Источник — Sport.ua
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