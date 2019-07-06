Молчанов/Воскобоева – Соарес/Мелихар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, шестого июля, Денис Молчанов продолжит выступления в смешанном парном разряде.
Украинец в дуэте с Галиной Воскобоевой из Казахстана сразится против первого сеяного дуэта Бруно Соарес (Бразилия) / Николь Мелихар (США). Ориентировочное время начала – 17:30 по Киеву.
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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