Умаг. Молчанов сыграет в парном полуфинале

15:37 — UKRAINE FAN

Ну да шахтер боится играть против первой лиги. Ему ведь тогда придется играть всего то 2 матча пр...

15:37 — Slevin

Де Лигт будет играть. 1) он уже состоявшейся защитки 2) Защитника несколько проще интегрировать. ...

15:25 — DK1961

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