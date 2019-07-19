Умаг. Молчанов сыграет в парном полуфинале

Украинский теннисист Денис Молчанов прошел в полуфинал турнира категории ATP 250 в Хорватии.
В матче 1/4 финала украинец в паре со словаком Игором Зеленаем одолел хорватский дуэт Антонио Шанчич / Нино Сердарушич.
Умаг. 1/4 финала
Денис Молчанов / Игор Зеленай – Антонио Шанчич / Нино Сердарушич – 6:3, 4:6, 10:2
Ранее Молчанов вылетел со смешанного парного разряда Уимблдона.
Источник — Sport.ua
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