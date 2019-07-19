Катерина Козлова снялась с еще одного турнира

Катерина Козлова приняла решение сняться с грунтового турнира WTA International в Юрмале из-за травмы.
Ранее украинка снялась с аналогичного соревнования в Лозанне. Козлова получила травму на Ролан Гаррос, а далее вылетела уже в 1-м раунде Уимблдона.
Следующим турниром Катерины является Premier 5 в Торонто, который начнется 5-го августа.
Источник — Большой теннис Украины
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