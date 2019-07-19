Катерина Козлова снялась с еще одного турнира

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Клубы УПЛ не договорились по телепулу, Малиновский забил за Аталанту 11:04 — waw так ніби телепул то якась панацея,нікому він не потрібен крім ахметова 11:00 — Леонід Леонідович Футбол должен быть доступен,но Ахметов так не считает....

Барселона дает за Неймара 100 миллионов и двух игроков на выбор 11:01 — Trollface Дембеле и Коутиньо футболисты. А Неймар Истеричка. Не понимаю ажиотажа

ВИДЕО. Вышел трейлер FIFA 20 10:57 — Dragon9 то 20 чи 17?

Бланко-Лещук и Сикан - в заявке Шахтера на сезон 10:54 — serge_kr А с Кайоде что? 10:41 — comentraktor Шахтер включает 2-й этаж, дуже цікаво...

Юрий ВЕРНИДУБ: «Левая нога у Малиновского от Бога» 10:46 — Whitesnake что есть сотоны? 10:40 — sanitarium Блин, так и хочется добавить: "... а правая - от сотоны"

Соль и еще 7 игроков Динамо травмировались на сборах 10:37 — Александр Сидорчук Хацкевич уже жопу свою прикрывает перед проигрышем лугандонам,мол вся команда травмирована!!Сучар...