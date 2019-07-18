US Open. Четыре украинки заявлены в основную сетку

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Единого телепула не будет. Уже точно 16:44 — SandroKing Как Ахметова за жабры возьмут так ни Шахтера ни Футболов тех что каналы, не будет. Главный вопрос...

Александр БАБИЧ: «Приводили Борячуку примеры Зубкова и Игнатенко» 16:43 — kvlad200760 Такий самий як Беседін,тільки не иаке бревно,а технічніший! 16:40 — REALIST ... на порядок сильнее половины форвардов УПЛ. В Заре/Александрии - не затерялся бы, а колхозную ... 16:38 — REALIST ... а у Бабича есть выбор? Кого соизволил пахан одолжить - с теми и работает!

ФОТО. Президент Украины посетил тренировочный лагерь Ломаченко 16:42 — kod.75 Лучше быть фламинго, чем кучей лай на, как ты.

ПАЛКИН: «8 клубов приняли решение о заключении контракта с ТК Футбол» 16:41 — Laeda вадо как там твои зубы и пердак луженный? до сих пор диканьку пугаешь? 16:38 — kvlad200760 Дивно що ти взагалі футбол дивишся!!!!

Юрий ВЕРНИДУБ: «Натурализация? Категорически нет» 16:41 — « УАФ - М а ф і я » Никой конкуренции и пользы от натурализации нет. Наши молодые ребята - чемпионы мира. Будущие нац... 16:37 — « УАФ - М а ф і я » Целиком и полностью поддерживаю Вернидуба. Умнейший и здравомыслящий мужик!