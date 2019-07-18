US Open. Четыре украинки заявлены в основную сетку

В основную сетку US Open гарантированно попадают 102 участницы на момент рейтинга от 15-го июля.
В итоге от Украины в основную сетку попали 4 теннисистки - Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Катерина Козлова.
Ранее о планах выступить на US Open говорила Катарина Завацкая.
Турнир пройдет с 26-го августа по 6-е сентября.
Источник — Большой теннис Украины
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