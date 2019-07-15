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Козлова снялась с турнира в Лозанне

Украинская теннисистка не восстановилась после травмы руки

  • 15.07.2019 15:35
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Козлова снялась с турнира в Лозанне
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
Украинская теннисистка Катерина Козлова не выступит на турнире WTA International в Лозанне.
 
Украинка, получившая на турнире шестой номер посева, отказалась от выхода на корт против «квалифаера» Варвары Грачёвой из-за травмы руки, которую Катерина получила еще на Уимблдоне.
 
Вместо Козловой в первом круге против россиянки сыграет Хань Синьюнь из Китая, попавшая в основную сетку в статусе «лаки-лузера».
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Источник — Большой теннис Украины

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