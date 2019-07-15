Козлова снялась с турнира в Лозанне

Украинская теннисистка Катерина Козлова не выступит на турнире WTA International в Лозанне.
Украинка, получившая на турнире шестой номер посева, отказалась от выхода на корт против «квалифаера» Варвары Грачёвой из-за травмы руки, которую Катерина получила еще на Уимблдоне.
Вместо Козловой в первом круге против россиянки сыграет Хань Синьюнь из Китая, попавшая в основную сетку в статусе «лаки-лузера».
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.