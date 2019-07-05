Уимблдон. Козлова завершила выступления на турнире

18:47 — « УАФ - М а ф і я »

А что у Мораеса сломанные ребра уже излечились?

18:44 — JAFFAR

Ага, а с ним еще фред

18:42 — Olivier_Giroud

додо слабоват

18:40 — Maccceo Plex Plex

Не плохо играют чемпионы!) Любят они парней в бело-синих футболках парафинить)

18:35 — New Zealander

Неймовірна гра. Дуже цікаво. Шахтар знову стає тією "Східною Барсою" яку ми всі так любили