Уимблдон. Козлова завершила выступления на турнире

Украинская теннисистка Катерина Козлова завершила борьбу в парном разряде Уимблдона.
В матче второго круга 25-летняя украинка в дуэте с Ариной Родионовой, представляющей Австралию, проиграла четвертой сеяной паре Габриэла Дабровски (Канада) / Сюй Ифань (Китай).
Уимблдон. Первый круг парного разряда
Катерина Козлова / Арина Родионова – Габриэла Дабровски / Сюй Ифань – 2:6, 1:6
Ранее турнир покинула и Леся Цуренко.
Источник — Sport.ua
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