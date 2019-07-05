Украинская теннисистка Леся Цуренко покидает Уимблдон.
Украинка не смогла доиграть матч парного разряда, снявшись из-за травмы. В дуэте с Александрой Саснович из Беларуси Цуренко на отказе проиграла вторыми сеяным чешкам Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой.
Уимблдон. Второй круг парного разряда
Леся Цуренко / Александра Саснович – Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – 1:4 (отказ)
Ранее в третий круг парного разряда вышла Надежда Киченок.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.