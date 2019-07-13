Симона ХАЛЕП: «Я никогда не играла так хорошо»

Отчасти, взляд у Джиджи уже уставший от всего этого))

19:27 — Trasher311987

Нет человек так уверенно говорит думаю может он по статье видит будущее

19:24 — Серж Пир

А если проиграют, то случайно В 8 раз за 12 последних игр