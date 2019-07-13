Симона ХАЛЕП: «Я никогда не играла так хорошо»

Сегодня Симона Халеп в финале Уимблдона-2019 обыграла Серену Уильямс.
Румынская теннисистка прокомментировала свой успех:
«Я никогда не играла так хорошо. Спасибо, Серена, что всегда вдохновляла нас. Я мечтала сыграть перед Королевской ложей, это была мечта моей мамы, и сегодня она сбылась».
Источник — Чемпионат
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