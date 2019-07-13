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Симона ХАЛЕП: «Я никогда не играла так хорошо»

Румынка прокомментировала свою победу на Уимблдоне

  • 13.07.2019 18:49
  • 599 просмотров
  • 1 комментарий
Симона ХАЛЕП: «Я никогда не играла так хорошо»
© Wimbledon. Симона Халеп

Сегодня Симона Халеп в финале Уимблдона-2019 обыграла Серену Уильямс.

Румынская теннисистка прокомментировала свой успех:

«Я никогда не играла так хорошо. Спасибо, Серена, что всегда вдохновляла нас. Я мечтала сыграть перед Королевской ложей, это была мечта моей мамы, и сегодня она сбылась».

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Источник — Чемпионат

(2 голоса)

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Комментарии
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 13.07.2019 19:16
    0
    Молодчина,ушастенькая!
    Ссылка
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 13.07.2019 19:16
    0
    Молодчина,ушастенькая!
    Ссылка
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