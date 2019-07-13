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Серена УИЛЬЯМС: «Сейчас чувствую себя иначе, я более спокойная»

Американская теннисистка рассказала о своем состоянии в преддверии финала Уимблдона

  • 13.07.2019 10:50
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Серена УИЛЬЯМС: «Сейчас чувствую себя иначе, я более спокойная»
© Jimmie48 Photography. Серена Уильямс
Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс заявила, что сейчас чувствует себя более спокойной, нежели ранее. Американка вышла в финал Уимблдона, где сыграет с Симоной Халеп.
 
«Сейчас я чувствую себя иначе. Как будто я более спокойна.
 
Вместо ощущения, что мне нечего терять, я чувствую, что мне есть что терять, но в то же время мне также нечего терять. Я как будто посередине. Я действительно чувствую себя иначе, потому что я месяц назад вообще не играла. И сейчас все сходится. Я не перегружена, но в то же время и не обременена», - сказала Уильямс.
 
Финал Уимблдона между Симоной Халеп и Сереной Уильямс состоится 13 июля в 16:00 по Киеву.
 
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Источник — Firstpost.com

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