Серена УИЛЬЯМС: «Сейчас чувствую себя иначе, я более спокойная»

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс заявила, что сейчас чувствует себя более спокойной, нежели ранее. Американка вышла в финал Уимблдона, где сыграет с Симоной Халеп.
«Сейчас я чувствую себя иначе. Как будто я более спокойна.
Вместо ощущения, что мне нечего терять, я чувствую, что мне есть что терять, но в то же время мне также нечего терять. Я как будто посередине. Я действительно чувствую себя иначе, потому что я месяц назад вообще не играла. И сейчас все сходится. Я не перегружена, но в то же время и не обременена», - сказала Уильямс.
Финал Уимблдона между Симоной Халеп и Сереной Уильямс состоится 13 июля в 16:00 по Киеву.
Ранее Симона Халеп заявила, что у нее есть все, чтобы обыграть Серену.
Источник — Firstpost.com
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