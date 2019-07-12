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Симона ХАЛЕП: «Верю, что у меня есть шанс на победу в матче с Сереной»

Румынская теннисистка сыграет с Уильямс в финале Уимблдона

  • 12.07.2019 10:27
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Симона ХАЛЕП: «Верю, что у меня есть шанс на победу в матче с Сереной»
© Wimbledon. Симона Халеп
Симона Халеп прокомментировала свой выход в финал Уимблдона, а также поделилась ожиданиями от игры с Сереной Уильямс. 
 
«Это особенный момент, выйти в финал Уимблдона – потрясающе, конечно, мне нужно насладиться этим достижением. Я много играла с Сереной, многие наши матчи были очень упорными, и я поняла, что у меня есть шанс. Теперь я верю, что у меня есть шанс на победу. Конечно, я очень уважаю ее достижения и ее игру, но сейчас я увереннее подхожу к матчам против нее. Посмотрим, что случится. Это большой вызов для меня», - сказала Халеп.
 
Напомним, что в полуфинале Уимблдона Симона Халеп обыграла украинку Элину Свитолину.
 
Финал Уимблдона между Симоной Халеп и Сереной Уильямс состоится 13 июля.
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Источник — WTA

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