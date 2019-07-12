Симона ХАЛЕП: «Верю, что у меня есть шанс на победу в матче с Сереной»

Симона Халеп прокомментировала свой выход в финал Уимблдона, а также поделилась ожиданиями от игры с Сереной Уильямс.

«Это особенный момент, выйти в финал Уимблдона – потрясающе, конечно, мне нужно насладиться этим достижением. Я много играла с Сереной, многие наши матчи были очень упорными, и я поняла, что у меня есть шанс. Теперь я верю, что у меня есть шанс на победу. Конечно, я очень уважаю ее достижения и ее игру, но сейчас я увереннее подхожу к матчам против нее. Посмотрим, что случится. Это большой вызов для меня», - сказала Халеп.

Финал Уимблдона между Симоной Халеп и Сереной Уильямс состоится 13 июля.